Ásotthalom és Mórahalom is kerékpárutat építhet

Fejlődő pályára állítják a megyét, ennek érdekében számos döntést hoztak a képviselők a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés pénteki ülésén. Átalakítják a megyei díjakat is, valamint a fiatalokat a kulturális örökség védelmére ösztönzik.

Családbaráttá válhat a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat, miután pályázatot nyújtottak be ezzel kapcsolatban. Összesen 3 millió 361 ezer forint forrást igényeltek, a pályázat eredményéről szeptember 22-én várható döntés – derült ki a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés pénteki ülésén.

Kiderült, a közelmúltban pályázatot nyert a megyei önkormányzat a szerbiai Tartományi Kulturális, Nyilvános Tájékoztatási és Vallási Titkársággal, valamint a Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapjával közösen. A Dél-Bácskában és a megyénkben élő fiatalokat célozzák meg a projekttel, amelynek célja a kulturális örökség jelenlétének növelése a fiatalok mindennapi életében, valamint intenzíven részt venni a kulturális örökség védelmében.

Szintén forrást nyertek a Területi- és Településfejlesztési Operatív Programban kerékpárút-építésre. Így mintegy 500 millió forintból megépítik a Mórahalom központját és külterületi lakott településrészeit, valamint az Ásotthalom-Kissor tanyaközpontot összekötő bicikliutat. Ásotthalom polgármestere, Toroczkai László kérte, hogy a Szabadkával közösen megépített kerékpárútjukat kössék össze a most épülő útszakasszal, ez 4,2 kilométernyi utat jelent. Kiderült, ezt kormányzati forrásból tervezi megoldani a megye.

Döntöttek arról is, hogy egy dél-alföldi kerékpáros régiót alakítanak ki Bács-Kiskun és Békés megyével közösen, ennek kapcsán együttműködési megállapodást kötnek a két megyével. Szóba került az is, hogy kidolgoznak egy megyei területfejlesztési koncepciót, ami a 2021 és 2027 közötti uniós fejlesztési források elosztását alapozza meg.

Díjak alapításáról, különválasztásáról is döntöttek. Így létrejött a Csongrád-Csanád Megye Egészségügyéért Díj, amit minden évben augusztus 20-án adnak majd át. Különválasztották a Csongrád-Csanád Megye Kultúrájáért Díjat a Csongrád-Csanád Megye Közneveléséért Díjtól, ezekben évente 2-2 személy részesülhet. Megszavazták azt is, hogy most már nem egy, hanem két Csongrád-Csanád Megye Közrendjéért és Közbiztonságáért Díjat adnak át.

Gémes László elnök a közgyűlés tagjainak emlékérmet és oklevelet adott át a megye névváltozása kapcsán, valamint egy térképet is átnyújtott mindenkinek, ezen a települések főbb nevezetességei láthatók.