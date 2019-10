Aszfaltos utat kapott a jángori temető

Korábban egy keskeny földúton lehetett megközelíteni a jángori zsidó temetőt, ahol Makó kiemelkedő alakjainak sora nyugszik. Makó városa a kormány anyagi támogatásával 1,3 kilométernyi szilárd burkolatú utat épített az évszázados vallási emlékhelyhez.

Átadták a jángori zsidó temetőhöz vezető utat Makón. A résztvevők a makói ortodox zsinagógától kerékpárral mentek ki a várostól másfél kilométernyire fekvő temetőbe. Az eseményre a polgármester is biciklivel érkezett. Farkas Éva Erzsébet a város nevében megköszönte a helyi zsidóságnak a makói hagyma hírnevének elterjesztését a világban.

Nemzetközi zarándokhely

– 2015-ben jártam a jángori temetőnél első alkalommal, akkor még gumicsizmában, traktorral érkeztem Latorcai Csaba államtitkár társaságában, akinek későbbi döntését minden bizonnyal a látogatásunkat megelőző nap esőzése is nagyban elősegítette – mondta Farkas Éva Erzsébet.

Makó polgármestere hangsúlyozta, a magyar kormány 2017-ben döntött egy öt települést érintő, milliárdos vallásturisztikai fejlesztési projektről. Nagykálló, Nyírtass, Miskolc és Sátoraljaújhely mellett Makó kapott jelentős anyagi támogatást, amivel a makói zsidó közösség rendkívül gazdag kulturális örökségének és hagyományainak ápolását segíti elő. Vorhand Mózes rabbi jángori temetőbeli sírhelye a zsidóság egyik nemzetközi zarándokhelye, évente egyszer Izraelből is érkeznek ide zsidók, akik a csodarabbi sírjánál helyezik el kéréseiket kis levélkék formájában.

Pulitzer-családtagok nyughelye

– Makón az egykor virágzó zsidó közösség napjainkra nagyon megfogyatkozott, ennek ellenére méltó módon igyekszik ápolni 1740 óta jelenlévő hagyományait – emelte ki Urbancsok Zsolt főlevéltáros. A makói zsidóság hagyományait ápoló Dr. Kecskeméti Ármin Baráti Társaság elnöke emlékeztetett rá, hogy az 1920-as évektől napjainkig többször felmerült az igény az út rendbetételére, különös tény, hogy éppen akkor sikerül ezt megvalósítani, amikorra a közösség egészen összezsugorodott. A kormány és az önkormányzat közös célja azonban hosszú távú, a megvalósult fejlesztéssel az eddigieknél is vonzóbb vallásturisztikai célponttá kívánják tenni az emlékhelyet.

A jángori úti ortodox és neológ temető összesen 1200 sírból áll, bár a pontos számukat senki sem ismeri. Makó szempontjából is kimagasló személyiségek sírjai találhatók itt, többek között 17 Pulitzer-családtag mellett Hommonai Nándor fotóművész és több ismert rabbi nyugszik ezen a helyen.

Fejlesztések öt év alatt

– 2014 és 2019 közti időszak több szempontból is sikeres volt, hiszen a városban megvalósult a méltó megemlékezést biztosító Emlékjel, rendeztek zsidó kulturális napot, és most a temető aszfaltútja is elkészült – hangsúlyozta Urbancsok Zsolt.

Az önkormányzat munkatársai egy sírkőmotívummal díszített ajándéktárgyat adtak át az avatóbeszéd végén mindenkinek.

Az 1,4 kilométernyi, szilárd burkolatú út az evangélikus temető megközelítését is lehetővé teszi. Az eseményen átadott, 3,5 méter széles úton két kitérőt és 14 parkolóhelyet alakítottak ki, a teljes 128,4 millió forintos költséget állami forrásból biztosították.