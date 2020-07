Át kell szállni az Anna-kútnál

Egy kicsit bonyolultabb a 4-es villamossal közlekedni Hétfőtől. Javítják a vágányokat ugyanis Anna-kút és Kecskés között, ami azt jelenti, hogy ezen a szakaszon pótlóbuszok járnak. Nagyobb fenn­akadás nem volt, szerencsére iskolaszünet van.

– Legalább megszűnik a hullámvasút, kedveském, nem kell ide-oda dülöngélni, ha megyünk a temetőbe vagy a piacra – mondta tegnap reggel egy idős asszony az Anna-kúti villamosmegállóban, ahol éppen a pótlóbuszra várt a többi utassal.

Nem sokat kellett várnia egyébként, a csatlakozás jól működött, de persze pár perces késések akadtak, már csak az átszállás nehézségei miatt. És amiatt, mert azért még nem tudatosult mindenkiben, hogy most, várhatóan augusztus közepéig csak buszokkal lehet eljutni az Anna-kúttól Kecskésig. Az átszálláskor egyébként nem kell új jegyet érvényesíteni, viszont a másik járművön is le kell bélyegeztetni az automatával, csak a másik oldalán. Az SZKT egyébként alacsony padlós buszokkal oldja meg a pótlást, hogy az idősek is könnyebben tudjanak utazni. Sikerült beszélnünk a Szegedi Közlekedési Kft. igazgatójával is.

Majó-Petri Zoltán elmondta, hogy több mint 200 méter hosszúságú, egyvágányú pályaszakaszon újítják fel a villamospályát. A villamossíneket cserélik, a MÁV-tól 2019-ben beszerzett használt, de városi felhasználásra alkalmasnak minősített sínekre. Lecserélik a sínek rögzítését is, a végén pedig „beszabályozzák a vágányszakaszt.”

– A felújítás bruttó költsége meghaladja a 20 millió forintot. Így szeretnénk elérni, hogy az érintett megállók között sebességkorlátozásra ne legyen szükség a következő években. A következő években a 4-es ­villamosvonal újabb és újabb szakaszán lesznek ilyen vágányzárral járó felújítások – tette hozzá az igazgató.