Birtokba vették az új piacot a balástyaiak, melynek szombati átadóján Gémes László, a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés elnöke és Ujvári László polgármester mondott beszédet, ismertette a megjelentekkel a létesítményhez köthető pontos számokat, adatokat. Az ünnepségen a projektben részt vevőket is jutalmazták, az emléklap mellé a férfiak egy üveg italt, a nők cserepes virágot kaptak. De a legfontosabb, hogy már az árusok is megjelentek – zömében helybeliek –, akiktől vásároltak is a falubeliek.