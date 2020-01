Átadták a levéltár új épületét

Beköltözött a volt regionális MTVA-székházba a szegedi levéltár raktára. A 21. század elvárásaihoz igazodó, a levéltárszakmai kívánalmakat is kielégítő teljesen felújított raktárépületet szerdán adták át.

A Csongrád Megyei Levéltár szegedi központja évtizedekig súlyos helyhiánnyal küzdött, nem volt megfelelő raktárépületük. Ezért a dokumentumokat több épületben tárolták a városban. Ez oldódott most meg, miután befejeződött a a volt regionális MTVA-székház Kálváriatéri épületének a felújítása. Szerdán, a Magyar Kultúra Napján egy rövid ünnepségen át is adták az intézményt.

A korábban működtetett három levéltári raktár összterülete valamivel több mint kétezer négyzetméter volt, míg az új raktárépület hasznos alapterülete 3 ezer 274 négyzetméter.

Modern épületbe költöztek

A beruházás révén ráadásul egy, a 21. század elvárásaihoz igazodó, a levéltárszakmai kívánalmakat is kielégítő raktárat építettek, melynek költségeit döntően a kormányzati büdzsé fedezte. Ezen felül azonban a Magyar Nemzeti Levéltár saját költségvetéséből még 126 millió forintot adott a felújításra.

– A levéltár a magyar kultúra letéteményese – mondta köszöntőbeszédében a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltárának igazgatója. Biernacki Karol köszönetet mondott a munkában résztvevőknek, majd átadta a szót az EMMI közigazgatási államtitkárának. Latorcai Csaba Kásler Miklós miniszter gondolatait tolmácsolta. Elmondta, hogy manapság, a modern technika fejlődése miatt talán sokan nem is tudják, hogy mekkora jelentősége volt, és van a mai napig a levéltáraknak.

A legősíbb civilizációkban is voltak

– Mind az írott források, mind a régészeti leletek azt bizonyítják, hogy már a legősibb civilizációkban is voltak levéltárak. Az emberek közösségeket hoztak létre, majd ezek a közösségek virágzó városokat építettek fel. Ezek a városok pedig a kultúra, a gazdaság, a művészetek, és a tudományok bölcsői lettek – fogalmazott az államtitkár.

Szerinte a városok lakóinak természetes igénye lett, hogy a megteremtett materiális javakat megőrizzék az utókor számára. Ezért jöttek létre már akkor az első levéltárak.

– Ez a fő vezető elv megmaradt a mai napig is. Az emberiség sokkal szegényebb lenne, nem fejlődhetett volna ilyen ütemben, nem születhettek volna meg az újabb és újabb tudományos vívmányok, és nem tanulhattunk volna a múlt hibáiból, ha a levéltárak nem őrzik meg a múltat, és nem nyújtanak kiindulási alapot – jelentette ki Latorcai Csaba.

Levéltárak nélkül ismeretlen maradt volna történelmünk

Az államtitkár azt is elmondta, hogy a levéltárak nélkül ismeretlen maradt volna történelmünk, legyen szó középkori eseményekről, vagy éppen a vérzivataros 20. századot. Elmondta, hogy a levéltár megjeleníti és dokumentálja az egész nemzet írott örökségét, amin keresztül alakítója az emberek azonosságtudatának.

Az épületről pedig azt mondta, hogy az átépítés 2019-ben fejeződött be. A teljes költség 686 millió forint volt, amiből a kormány 559 millió forintot biztosított. Ezt egészítette ki a Magyar Nemzeti Levéltár, a már említett 126 millió forinttal.

Büszkék az új épületre

Latorcai Csaba után Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója vette át a szót. Elmondta, hogy büszkék az épületre. Emlékeztetett, hogy a megyében a szegedin kívül Hódmezővásárhelyen, Makón, Szentesen és Csongrádon is van fióklevéltár.

– A levéltár mindig a nemzet emlékezete, a nemzet szempontjából legfontosabb dokumentumok gyűjteménye. Ráadásul most már a 21. század digitális technikájával is tudunk dolgozni – tette hozzá a főigazgató. Az ünnepségen jelen volt mások mellett B. Nagy László országgyűlési képviselő, Juhász Tünde kormánymegbízott és Dakos József, megyei renfőrfőkapitány is. A rendezvény végén pedig Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke áldotta meg az épületet.