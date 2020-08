Átadták az emlékérmeket

Alázattal, rendületlenül és önzetlenül dolgoznak nap mint nap a közösségért, Mindszent város hírnevét öregbítették tetteikkel – fogalmazta meg az Emlékéremmel díjazottakról Zsótár Károly, a település polgármestere a csütörtöki átadó eseményen a Keller Lajos Művelődési Központban.

A polgármester hozzátette: ők valamennyien szívvel-lélekkel dolgoznak a városért. Az átadott díjakat és elismeréseket a képviselő-testület alapította az elmúlt években.

A Mindszent Sportjáért kitüntetést vette át Csatordai Lajos, a helyi lovasklub elnöke, illetve Molnár Máté eredményes sportoló, kiváló tanuló. Ifjúsági díjat kapott a tanulás, a sport, a kultúra és a közélet terén kimagasló eredményeket elérő Győri Dávid, aki kitartásával több nemzetközi tornán is kiváló eredményt ért el.

A kiemelkedő közszolgálatért elismerést Lucza János mentős kapta, aki a színpadon feleségének mondott köszönetet, hogy támogatja munkájában, az otthonától távol töltött időben is. A Mindszentért emlékérmet Gál Mihály, a mindszenti Horgász Egyesület tagja, a Mindszent városért díjat Ávéd János, a sokak által ismert és megbecsült háziorvos vehette át. A Mindszent Város Tiszteletbeli polgára címet Németh Erika szobrászművész érdemelte ki.

Ezen kívül a Mindszent Város Tiszteletbeli polgára címmel Korom Ferenc vezérezredest, a Magyar Honvédség parancsnokát is kitüntették, aki ezt követően a mindszenti polgármestert és alpolgármestert is elismeréssel díjazta.