Átadták az újszentiváni munkásszállót

Nyolcvan férőhelyes munkásszállót adtak át Újszentivánon szerdán délelőtt. A beruházás 371 millió forintba került, és az épületek egy részébe már be is költöztek a munkások.

– Megszűnt a munkanélküliség, és egyre többen költöznek Újszentivánra, ahol az átlagéletkor már negyven évnél is alacsonyabb – mondta a település polgármestere a község munkásszállójának átadásán szerdán délelőtt. Putnik Lázár arról is beszélt, hogy egyre több vállalkozás költözik hozzájuk. Dolgozók pedig már nem csak helyből, hanem Vajdaságból is egyre többen érkeznek. A polgármester szerint még jobban segítené a munkaerő áramlást, ha a közeli tiszaszigeti határátkelő nem csak 7 és 19 óra között lenne nyitva, hanem éjjel-nappal üzemelne.

Az ünnepélyes átadón részt vett az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára is. Bodó Sándor elmondta, hogy az elmúlt időszakban tizenöt megyében és a fővárosban 8 milliárd 200 millió forintos állami támogatással 21 munkásszállás épült, amelyekben összesen 3126 dolgozónak biztosítanak lakhatást.

Jól teljesít a megye

– Csongrád megyében az országos átlagot is meghaladta az utóbbi időszakban a gazdaság teljesítménye, ami kedvezően hat a munkaerőpiacra is, hiszen a foglalkoztatási adatok is javultak – mondta az államtitkár, aki adatokat is elárult.

Kiderült, hogy 2010-ben 156 ezren dolgoztak a megyében, most pedig már 179 ezer munkavállalót tartanak nyilván. Közmunkásból pedig egyre kevesebb van, ami azt jelent, hogy jó részük visszakerült az elsődleges munkaerőpiacra. A munkanélküliség pedig a korábbi 9,4 százalékról 2,5 százalékra esett, ami jobb mint az országos átlag.

Helyi döntések is kellenek

– Ebben nagy szerepe van a kormányzati politikának, az adópolitikának, a gazdaságpolitikának, de konkrét helyi döntéseket is kellett hozni. A munkásszállók építése is ebbe a körbe tartozik – fogalmazott Bodó Sándor.

A több fordulóban meghirdetett pályázatokon előbb önkormányzatok, később önkormányzati cégek és társulások, majd más vállalkozások is igényelhettek támogatást meglévő ingatlanok rekonstrukciójára vagy zöldmezős beruházásra, munkásszálló kialakítására.

– A vállalkozások először saját dolgozóik elhelyezésére szolgáló ingatlanok építéséhez kaptak segítséget, majd az adott térségben tevékenykedő más cégekkel együttműködve is belefoghattak ilyen beruházásba – közölte Bodó Sándor.

– Ez a munkásszálló már köszönőviszonyban sincs a szocializmusban létező hasonló épületekkel – mondta már Csongrád megye kormánymegbízottja.

Munkahelyeket is teremtettek

Juhász Tünde szerint az újszentiváni önkormányzat a szerb és a román határ, valamint a nagyvárosok, Szeged és Makó közelségét kihasználva fogott bele a munkásszállás kialakításába.

– A beruházással Újszentiván nem csak szállásokat teremtett, hanem új munkahelyeket is, hiszen a település a szállás működtetésére négy álláskeresőt vett fel – emelte ki a kormánymegbízott.

A négy húszfős, 200 négyzetméteres ingatlan kialakítása 371 millió forintba került, a költségekből 222 millió 8 ezer forint volt az állami támogatás. Az épületekbe pedig már folyamatosan költöznek be a településen dolgozó munkások.