Átívelés Vásárhelyen, az Alföldi Galériában

Átívelés címmel ma 17 órakor nyílik meg az Alföldi Galériában az 1966-ban elhunyt Oláh Sándor festőművész és az idén 75 éves Nemes Fekete Edit keramikusművész kiállítása. A két alkotót Szabadka és Hódmezővásárhely is összeköti. A nyitás előtti napon sajtóbejáráson ismertették a két művész életútját.

– Két teremben rendezzük meg a kiállítást. Az egyikben az 1886 és 1966 között élt Oláh Sándor szabadkai festőművész alkotásai láthatók, a másodikban pedig az idén 75 esztendős Nemes Fekete Edit, ugyancsak szabadkai keramikusművész munkái – mondta Képiró Ágnes, a Tornyai János Múzeum művészettörténésze. A kiállítás az Átívelés címet kapta. Egy uniós projekt része, amire Hódmezővásárhely és Szabadka közösen pályázott.

– Nem véletlenül állunk Oláh Sándor Csendélet kerámiavázával és almákkal című alkotása előtt. A kép is szimbolizálja a vásárhelyi kapcsolatot – emelte ki Képíró Ágnes.

Ninkov K. Olga, a Szabadkai Városi Múzeum művészettörténésze, a kiállítás kurátora elmondta, azért esett a választás a két alkotóra, mert mindketten szabadkaiak és mindkettejüknek van vásárhelyi kötődésük.

– A neves vásárhelyi festőművész, Tornyai János első önálló szabadkai kiállítását 1912. február 16-án nyitották meg a Nemzeti Kaszinó dísztermében, ami ma a városi könyvtár olvasóterme. Ennek nagy visszhangja volt. Ez egy fontos év volt Szabadkán, mivel akkor adták át a városháza épületét is. Tornyai János tárlata sokat jelentett a helyieknek, valószínűleg itt ismerte meg egymást a két művész. A következő évben pedig a Majolikának volt kiállítása Szabadkán, ami az első agyag-iparművészeti tárlat volt a városban. A korabeli újságcikkek arról számoltak be, hogy többen is vásároltak a tárlaton kerámiát, többek között Oláh Sándor is. Az említett Csendélet kerámiavázával és almákkal című festményen is az a kerámia látható, amit jómagam több évvel ezelőtt a leszármazottak tulajdonában is láttam, de akkor még nem tudtam, hogy a váza innen származik – részletezte.

Nemes Fekete Edit keramikusművész is sokéves szakmai kapcsolatot ápol Hódmezővásárhellyel. Olyan fazekasmesterekkel is együttműködött, akik Vásárhelyen szerezték meg a mesterlevelüket.

– Sajnos a kerámiaművészet manapság kissé hanyatlóban van, de Nemes Fekete Edit a különböző történelmi és gazdasági válságok ellenére gazdag életművet, sokoldalú művészetet tud felmutatni – emelte ki a kurátor.