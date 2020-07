Átszervezik a régió belgyógyászati ellátását

Hatékonyabbá és gyorsabbá szeretnék tenni a belgyógyászati ellátást a szegedi Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban. A rendszer átalakításáról és a legfőbb változásokról Lengyel Csaba elnök számolt be lapunknak.

Ötszáznál is több ágyon folyik belgyógyászati jellegű ellátás a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban. Ez országos viszonylatban egy átlagos kórháznak megfelelő ágylétszám – tudtuk meg az egyetem beszámolójából. Azonban a központ elnöke, Lengyel Csaba úgy véli, változtatniuk kell a jelenlegi struktúrán, mert nem tudnak majd megfelelni a kor kihívásainak.

Élvonalban

– Célunk, hogy a 21. századi követelményeknek megfelelő, modern integrált belgyógyászati ellátást hozzunk létre, ahol az új struktúrán belül mind a belgyógyászat egésze, és külön a tudományágak is, mint például a kardiológia különböző ágai, a gasztroenterológia, az operatív endoszkópia, a nephrológia, az endokrinológia, a diabetológia is kiválósági központként működhessen. Tágabb értelemben nemcsak az országos, hanem a nemzetközi ellátás színvonalát tekintve is az élvonalba tartozzon – hangsúlyozta a professzor, aki korábban az I. számú Belgyógyászati Klinika igazgatójaként dolgozott Szegeden.

Integrált rendszer lesz

Lengyel Csaba szerint az utóbbi 30-40 évben a belgyógyászati területen az orvosok annyira specializálódtak, hogy gyakorlatilag a belgyógyászat egyes ágai külön szakmákká váltak.

– Ez egyrészt nagyon jó, mert rendkívül magas szintű betegellátásra ad lehetőséget, ugyanakkor azt is látni kell, hogy a kor kihívásainak megfelelően a belgyógyászati ellátást integrált rendszerben kell működtetnünk. Eddig egy évtizedek óta kialakított rendszer működése során az egyes tudományágak közötti igazságos betegellátás és betegáramlás úgy valósult meg, hogy a sürgősségi ellátást területi elv alapján szervezték meg. Tudtuk, hogy a beteg lakóhelye szerint melyik klinika hányadik emeletén kerül ellátásra, függetlenül attól, hogy mi a betegsége. Mai szemmel nézve ez nem helyes – magyarázta.

Gyorsabb ellátás

A céljuk az, hogy minden beteg kizárólag arra az orvosszakmai területre kerüljön, amelyet az állapota megkíván.

– A specializáció nem lehet a betegutak gátja, egy integrált rendszerben pedig az esélyegyenlőséget biztosítva lehet majd még magasabb színvonalú ellátást nyújtani. A fejlesztés a jelenlegi betegellátó struktúrák komplex átalakítását jelenti – tette hozzá. Az elnök abban bízik, hogy rugalmasabb, hatékonyabb, biztonságosabb és jóval gyorsabb lesz a betegellátás rendszere.