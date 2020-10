Átutazta fél Európát a vadaspark új lakója

A Szegedi Vadaspark új orrszarvú-bemutatóját, megírtuk, nyár végén adták át. A járványhelyzet okozta korlátozások miatt valamivel később tudták benépesíteni, mint tervezték, de végül sikerült megszervezni, hogy idén már találkozhassanak orrszarvúval a látogatók. Lapunk is végigkövette a orrszarvú házának épülését, beszámoltunk róla, amikor Csülök, az első bika megérkezett Nyíregyházáról, és tudósítottunk a ház átadásáról is. A létszám immár teljes, Akeno, az angliai Chester állatkertjében született fiatal bika is beköltözött a Szegedi Vadasparkba. Hosszú utat tett meg, míg átutazva Európán megérkezett új otthoná­­ba.

Az út, amit professzionális szállítók bonyolítottak le, két napig tartott a speciális szállítókonténerben, a szükséges pihenőidőket is betartva. Az új lakó érkezése napján estefelé elhagyhatta a konténert és találkozhatott Csülökkel – egyelőre a belső korláton keresztül. Az elkövetkező na­­pok azzal telnek majd, hogy a valamivel több mint kétéves hím megszokja új otthonát és összeszokjon kicsivel fiatalabb lakótársával. Csülök és Akeno addig fognak együtt élni Szegeden, amíg ivaréretté nem válnak. Akkor egyiküket az európai fajmentő tenyészprogram (EEP) irányításával nőstényre cserélik, mert a távlati cél a szaporításukban való részvétel.