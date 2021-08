Augusztus 20-a után fogad vendégeket a vásárhelyi kemping

Augusztus 20-a után már vendégeket fogad a hódmezővásárhelyi kemping. A napokban megtörtént a kialakítás első, mintegy 50 millió forintos ütemének rész-műszaki átadása.

Korábban már működött Hódmezővásárhelyen kemping, amit a megyei vízmű épített, éppen idén 50 éve, 1971-ben. A fénykorát az 1990-es évekig élte, amikor hatalmas kultusza volt Magyarországon a nomádabb nyaralási formának. Úgy tudjuk, összesen 23 ország turistái keresték fel a vásárhelyi kempinget, amit 2017-ben szüntetett meg a város, mert csökkent iránta az érdeklődés, már nem felelt meg az infrastruktúrája a kor színvonalának, illetve a látványa nem illett a belvárosba.

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere az új kemping építését a választási programjában ígérte meg. A táborhelyet a régi helyén létesítették, a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda területén, amihez a Népkertből is csatoltak egy kisebb területet.

– Az elmúlt hónapokban áthelyeztük a kerítéseket, kiépítettük a közműveket. Gondoskodtunk az áramvételi lehetőségekről, elkészült a közvilágítás is. Megoldottuk a vízelvezetést, rendeztük a terepet. Megtörténtek a területfelosztások is, kijelöltük a lakóautók, a sátrak helyét, valamint a mobil konténerházakét is, amiket majd jövőre telepítünk. Terveinkben 5 ilyen ház szerepel – tudtuk meg Katona Zsolttól, a strandot és uszodát üzemeltető Hód-Fürdő Kft. ügyvezetőjétől.

A kemping bejárata a Szőnyi utcai körforgalom felől lesz, a Jovány buszállomásnál. A kapu mellett három konténerépület látható. Az elsőben nyer elhelyezést a recepció, a másik kettőben pedig a férfi és női vizesblokk.

– Az első ütemből már csak a füvesítés, fák, bokrok telepítése hiányzik. Erre jelenleg nem alkalmas az időjárás, majd október 31-ig oldjuk meg

– vezetett bennünket körbe a kempingen Katona Zsolt, akitől azt is megtudtuk, a jövő héten, az augusztus 20-i hosszú hétvégén, irányított meghívással már vendégeket is fogadnak. A kempinggel kapcsolatban szinte égnek a telefonvonalaik, Budapestről van, aki egész évben idetelepítené a lakóautóját. A régi törzsvendégeket is várják vissza. A kemping addig lesz nyitva, amíg igény lesz rá, akár a hidegebb hónapokban is.