Augusztus 20-án ünnepel együtt a megye

Jól gazdálkodott a megye az elmúlt évben, a szervezetek támogatására is jelentős összeget fordítottak. A március óta elmaradt megyei ünnepségeket és díjátadókat augusztus 20-án pótolják. Távozik a főjegyzői székből Vadász Csaba.

– Június 4. óta büszkén viseljük a Csongrád-Csanád megye nevet, azonban ennek kapcsán elmaradt a megyei ünnepség, ezt augusztus 20-án pótoljuk be, ahogyan a március 14-én elhalasztott estet is – jelentette be a pénteki közgyűlésen Gémes László, a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés elnöke. Hozzátette, ekkor adják át többek közt a köznevelésért, a közbiztonságért, a közrendért, a kultáráért és a közigazgatásért díjakat is, valamint a március 15-ei díjazottak is ezen a rendezvényen vehetik át az elismerésüket.

A pénteki ülésen kiderült, egyensúlyban van a megye költségvetése. Egyhangúlag elfogadták a tavalyi évi zárszámadást, mely szerint 2019-ben a Csongrád Megyei Rendőrkapitányság 2 millió, míg a Bursa Hungarica ösztöndíj 975 ezer forint támogatásban részesült. Az önkormányzat 61 civil, illetve nonprofit szervezetet támogatott összesen 12 millió 40 ezer forinttal. Az önkormányzat vagyona az elmúlt évben összességében 25 millió 687 ezer forinttal nőtt.

Gémes László beszámolt arról is, hogy az idei költségvetést módosítaniuk kellett a veszélyhelyzet idején, ugyanis kötelességüknek érezték a hatékony védekezésben való részvételt. Így számítógépeket vásároltak, melyekkel a hátrányos helyzetű gyerekek online oktatását segítették, továbbá az egyedül élő idősek számára mobiltelefonokat szereztek be. A szociális és egészségügyi intézményeket fertőtlenítőszerekkel támogatták, valamint védőfelszereléseket is vittek, amiket Kínából kapott az önkormányzat. Továbbá kampányt is indítottak annak érdekében, hogy mindenki a helyi termelők portékáit válassza, és a zárt üzletek helyett a termelői piacokon vásároljanak a járványhelyzet ideje alatt is.

Egy személyi változást is bejelentett a megyei elnök. Június 30-tól távozik főjegyzői posztjáról Vadász Csaba, akinek megköszönte eredményes munkáját Gémes László. Közölte, egyelőre az aljegyző, Somosi Krisztina látja el a főjegyzői feladatokat júliustól.