Augusztusra elkészülhet végre a Szentháromság-templom

Nyár végére megvalósulhat a pusztaszeriek régi álma: lesz templomuk. Az építkezés 2018-ban kezdődött, és a tervek szerint már tavaly el kellett volna készülnie, a kivitelezés azonban jelentősen csúszik.

– Tizenkét évvel ezelőtt kerestük meg a templomépítés ötletével Kiss-Rigó László megyés püspököt, mert településünkön soha nem volt templom, évtizedek óta kizárólag imaház állt a hívek rendelkezésére – elevenítette fel Máté Gábor, Pusztaszer polgármestere.

Isten háza

Elindultak az egyeztetések, 2015-re jutott tervezési stádiumba a projekt. Vita alakult ki arról, hol álljon majd Isten háza, többen szerették volna, hogy a faluközpontba kerüljön, de ahhoz bontani kellett volna. A település centrumától 3-400 méterre, de a falu szélén állt rendelkezésre szép környezetben fekvő, nagyobb szabadtéri rendezvények megtartására is alkalmas önkormányzati terület.

Olyan ötlet is felmerült, hogy dombszerű legyen, mint a ravatalozó, végül a modern, de a klasszikus templomformát megjelenítő tervre esett a választás. A Szentháromság-templom a Dózsa György utca végén épül több mint 120 millió forintból, 64 férőhelyes lesz, és egy 15-20 fős hittantermet is kialakítanak. Modern megoldásokat is alkalmaznak, infrafűtés lesz, az ehhez és a térvilágításhoz kellő energiát pedig napelemekkel biztosítják.

Az első kapavágástól

– Az első kapavágás 2018 májusában történt, az alap kialakításához az első ásónyomokat Kiss-Rigó László püspök és Farkas Sándor országgyűlési képviselő végezte el. Utána a falu apraja-nagyja is hozzájárulhatott az alap kiásásához egy-egy ásónyommal, majd jöttek a hatékonyabb gépek – mondta el a falu első embere, később az első téglát a „falban” ő helyezte el. A polgármester kezdeményezésére 2012-től 2019-ig elzarándokoltak a 18 kilométerre fekvő Pálosszentkútra a templom megépüléséért, és az erre az alkalomra állított kopjafára minden évben húztak egy rovást.

A munkálatok lassan haladtak, így a tavalyi átadás meghiúsult. A templomépület már áll, a belső munkák vannak hátra, így 2 hónapon belül, július végére, augusztus elejére elkészülhet, és következhet a már várva várt műszaki átadás – jósolta Máté Gábor. A projektbe pusztaszeri vállalkozókat is bevontak, például a műköves, asztalos és fémmunkákra. Az ólomüveg ablak és a belső díszítések Kovács Je­nő szobrászművész alkotásai, a Grósz Sándor készítette padokat pedig Flamann Ildikó helyi fazekas kerámiabetétei díszítik.

Pusztaszeri harang

A műszaki átadás előtt még lesz egy jeles templomi esemény: egy hónapon belül helyére kerül a harang – árulta el zárásként a polgármester. A harang egyébként helyi, 1968-ban a pusztaszeriek adakozásából öntötték újra, korábban a faluban állt.