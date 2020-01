Az algyői könyvtár is madárbarát munkahely

Már harmadik éve csatlakozott az algyői könyvtár a Madárbarát kert, Madárbarát munkahely kezdeményezéshez, amelynek célja, hogy a résztvevők a regisztrációt követően egész év­­ben végezzenek valamilyen madárvédelmi tevékenységet a kertekben.

Megfelelő eszközök és módszerek alkalmazásával a munkahely ablakaiból kitekintve is élvezhető legyen a madarak látványa, éneke. Erre a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület programjának egyik eszköze, hogy madárodúkat adnak a csatlakozó munkahelyeknek, így az algyőiek is egy ilyennel gyarapodtak, sőt mellé még egy helyi fiatal által készített madáretetőt is vásároltak az udvarra.

– Emellett a kerti bútorunk asztalára is szoktunk kiszórni magvakat. Mindig közzéteszünk egy kisokost a közössé­­gi oldalunkon, hogy melyik madár etethető és mivel, így az olvasóink is tudják, milyen eleséget hozhatnak számukra. Szerencsére többen is közreműködnek a madarak etetésében, ahogy Jeromosnak, a cicánknak, úgy a madaraknak is hoznak ellátmányt. Egyik olvasónk Szegeden működtet egy élelmiszerboltot, ő példá­­ul a nap végén a kenyerekről lehulló magvakat összegyűjti és elhozza nekünk – tudtuk meg Szilágyi-Perjési Katalin könyvtárostól.

Nemcsak a madáretető, ha­­nem a benne lévő eledel is helyi, ugyanis a könyvtár egy egész zsáknyi fekete napra­forgómagot vásárolt egy algyői termelőtől, ezzel segítik a madarakat a táplálkozásban. Szilágyi-Perjési Katalin kiemelte, nagy hangsúlyt fektetnek a könyvtárban a környezet- és állatbarát szemléletre.