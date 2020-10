Az ÁVH börtönéből kell kijutni az új online szabadulószobában

Az 1950-es évek történéseibe és az ÁVH börtönébe repíti az érdeklődőket két piarista pedagógus találmánya. Újabb szabadulószobát hoztak létre, azonban most értékes nyereményekkel is gazdagodhatnak a bátrabbak.

Az országos sikerű trianoni szabadulószoba után ezúttal az ÁVH pincebörtönében kapunk izgalmas feladványokat a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium két tanárának jóvoltából. Olyan izgalmas karakterek várják az 1950-es évek iránt érdeklődőket, mint Bibó István, Gérecz Attila vagy Zsigmond Vilmos. Többek között ők kalauzolják a szabadulni vágyókat az öt szobán keresztül, ahol a történelemhez, az irodalomhoz, a filmekhez, a sporthoz és a zenéhez kapcsolódó kérdések segítségével nyerhetik vissza szabadságukat.

Balogh Bence biológia-történelem és Boldog Zoltán magyar-történelem szakos pedagógusoktól megtudtuk, a szobákban olyan érdekességekre bukkanhatnak az érdeklődők a forradalom kapcsán, amelyekről eddig alig vagy egyáltalán nem lehetett hallani. A játékot fotók és hangfelvételek teszik izgalmasabbá.

Lapunknak Boldog Zoltán elmondta, a szabadulószoba ötlete abból adódott, hogy a valódi, tehát nem virtuális szabadulószobák igen népszerűek mostanában, és szerették volna kipróbálni, mennyire működik ez az oktatás keretei között.

– A Trianonhoz kapcsolódó szoba egy kísérlet volt részünkről, amely úgy érezzük sikeres volt. A visszajelzések szerint szinte ugyanannyi felnőtt próbálta ki a szabadulószobát, mint diák. Szerettük volna a szülőknek megmutatni, hogy a digitális oktatás világában is szerezhetnek élményt a gyerekek. Az is fontos célunk volt, hogy tanári munkánkból a felnőttek is profitáljanak, az ő szemléletüket is tudjuk formálni – emelte ki.

Elmondta, nagy divatja van mostanában a pedagógiában a gamificationnek, azaz a játékosításnak, ez a módszer pedig őket is meggyőzte. Emellett hívei az élménypedagógiának is, amelynek alapelve, hogy az élményszerűség jelentősen növeli a tanulás-tanítás hatékonyságát. Ezért döntöttek úgy, hogy újabb szabadulószobát hoznak létre 1956-hoz kötődően.

Fontos, hogy minden szoba végén egy kód várja a játékosokat, amit a szabadulás után gépelhetnek be, majd a kérdőívet kitöltve esélyük nyílik egy márkás hangszóró megszerzésére. A másik fontos tudnivaló, hogy a szabadulószoba csak bemelegítés egy országos pályázathoz, ahol komoly tárgynyeremények várják az 5–8. és a 9–12. osztályos korosztályt. Ehhez nem kell mást tenniük, mint egy maximum 5 perces videót készíteni, és beküldeni azt október 15-ig a [email protected] címre. Erről az iskola honlapján olvasható részletes információ.