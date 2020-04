Az egészségügyi dolgozókat támogatja az Etesd a Hősöket

Segítséget nyújt az éttermeknek és a vállalkozásoknak, illetve az egészségügyben dolgozóknak is a szegedi önkéntesekből álló csapat.

Több tucat étterem, pékség, védőeszközöket forgalmazó cég döntött úgy, hogy segítséget nyújt a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ intézményeiben dolgozó ápolóknak és orvosoknak. Azonban a több száz felajánlás fogadása nem mindig volt gördülékeny, hiszen most még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a biztonságra, és akadtak olyan osztályok is, amelyek kimaradtak az adományokból. Éppen ezért döntött úgy Jobbágy Róbert szegedi vállalkozó csapatával, hogy létrehoznak egy szoftveres platformot Etesd a Hősöket néven.

Jótékony koordinátorok

Kezdeményezésük célja, hogy összefogják a jótékony cégeket, így nem szétszórtan, hanem egységes rendszerben érkezhetnek az adományok.

– Szoftverfejlesztőként azon gondolkoztunk, hogy miként tudnánk ebben a nehéz helyzetben a nagybetűs Hősöket segíteni itt, Szegeden. Ekkor jött az ötlet, hogy létrehozunk egy platformot, amelyen megjelennek az egészségügyi dolgozók kérései és az adakozásban részt vállalók felajánlásai. Ezeket összevetve partnereink segítségével juttatjuk célba az adományokat – mutatott rá Jobbágy Róbert.

Megtudtuk, a klinikák dolgozói a felületen látják, hogy melyik cég mit ajánlott fel, és rendelni is tudnak belőle.

Cégek és magánszemélyek is segíthetnek

Részesült már étel- és eszköztámogatásban a járványkórház, a mikrobiológiai laboratórium, a fül-orr-gégészeti és fej-nyak sebészeti klinika, illetve az intenzív osztály is. Az éttermek felajánlásaikat néhány egyszerű lépésben megtehetik az etesdahosoket.hu weboldalon vagy a [email protected] e-mail-címen keresztül.

Magánszemélyek is segíthetnek, ugyanis most fejlesztik ki az online fizetési lehetőséget a weboldalon. Így anyagi hozzájárulással is lehet támogatni Jobbágy Róbertéket, akik azokat a helyi termelőket is el szeretnék érni, akik szívesen ajánlanának fel ingyen alapanyagokat, amelyekből a partner éttermek ételt tudnak készíteni.

Öt óra alatt összefogtak

Napi munkájukkal együtt 12–15 órát is az adományok koordinálásával töltenek – erről már Ladács Norbert beszélt, aki a platform egyik megálmodója. Kiderült, tízen dolgoznak a kezdeményezésben, de már tervezik, hogy önkénteseket is bevonnak a munkába.

Gábor Dóra is a csapatot erősíti a marketinges területen. Mint mondta, nem volt kérdés, hogy csatlakozik, amikor Róbert megkereste telefonon az ötlettel. Mindössze öt óra kellett ahhoz, hogy összeálljon a csapat, amely az országosan ismert Etesd a dokit! jótékonysági projekthez hasonló célokat tűzött ki maga elé.

Jövőbeni tervük, hogy országossá váljon a platform.