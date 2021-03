Az élhető vidékért dolgoznak a civilek

Ha kell, tűzifát gyűjtenek, rászorulókat támogatnak, vagy éppen nyári cseretáborozást szerveznek gyerekeknek, de a vidék és a város közötti híd szerepét is szeretnék betölteni. Az Élhető Vidékért Egyesület önkéntesei elsősorban a nagytőkeiek életét tennék jobbá.

– Szociálisan érzékeny típus vagyok, boldogságot okoz másoknak segíteni. Mi így nevelkedtünk a testvéremmel, ez az egyesület is belső indíttatásból indult – kezdte Szénászky Enikő, az Élhető Vidékért Egyesület alapító tagja. A szervezet egy éve működik hivatalosan, de már több mint két éve igyekeznek segíteni az embereken. Céljuk az embert, a környezetet és a kultúrát tisztelő, egészséges társadalom és világ elősegítése.

– Először 2018 karácsonyán szerveztünk cipősdoboz-akciót, majd ruhák, adományok szervezésében is részt vettünk, de egy nehéz szociális körülmények között élő özvegy nénit is tudtunk támogatni fél évig. Nyári szünetében egy nehéz sorsban élő gyermek étkeztetését is biztosítottuk, de az egyéni segítségek mellett a közösségépítést is fontosnak tartjuk, hiszünk az összefogás erejében. Ezt nem csak helyi szinten tartjuk fontosnak, ezért partnerségre törekszünk nagyobb városok civil szervezeteivel is, és keressük azokat a lehetőségeket, ahol mi is adhatunk. 2019-ben a budapesti Háromhegyek Közhasznú Egyesülettel közösen sikerült egy kéthetes ingyenes cseretáborozást szerveznünk nagytőkei és óbudai gyerekek részére. Egyre több ilyen eseményünk lett, úgy gondoltuk, hivatalos formában hatékonyabban, szélesebb körű támogatottsággal tudunk működni – számolt be tevékenységükről az alapító.

Az egyesület egyelőre „családiasan” működik, a tíz alapító tag mellett barátok, segítők vesznek részt a jótékonysági akciókban.

– A tavaszi járványhelyzetben szájmaszkokat osztottunk, segítettünk komfortosabbá tenni a nagytőkei könyvtárat, és a lovas ügyességi nap létrejöttében is támogatói szerepet vállaltunk – összegzett Szénászky Enikő.