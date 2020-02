Az ellési időszakban 209 szürkemarha borjú született, több a bika, mint az üsző

Négy bika érkezett Kardoskútról a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Montág-pusztai állattartótelepére, ahol egy-egy hárem várta az új jövevényeket. Lesz dolguk bőven, megkezdődött a fedeztetési időszak. Elődeik kitettek magukért: január végig több mint kétszáz szürkemarha borjú született a telepen.

– Az ellési időszak november 4-én kezdődött. Sűrű időszak volt, naponta több kis jószágnak is örülhettünk. Január 26-án született az utolsó, a 209. kis szürkemarha borjúnk – tudtuk meg Papp János mezőgazdasági felügyelőtől, a Montág-pusztai telep vezetőjétől.

– Idén egyébként több kis bika született mint üsző. Az arány 52:48 a bikák javára – közölte a szakember.

– A Montág-pusztai tehenek túlnyomó többsége nagyon jó anya és jó dajka is. Van, hogy ez az elletési időszakban problémát is okoz, mert túlzásba viszik a dajkálást. Volt több esetünk, amikor a saját borjuk mellett más bocikat is akartak nevelni, amiket meg is szereznek. Például akkor, amikor néhány órás ellési láz alakul ki egy-egy fiatal, első ellésű anyaállatnál. Ilyenkor többemberes feladat, hogy visszaszerezzük a bocit az anyjának.

Az ellések befejeződése után kezdődött a fedeztetési időszak. A Montág-pusztai négy hárembe a vérfrissítés miatt új bikák érkeztek Kardoskútról. Mozdony, Asztag, Bodmér és Laska 8-10 éves bikák. Rájuk vár a közel 300 tehén vemhessé tétele. Erre legkésőbb április 24-ig, a legeltetési időszak kezdetéig van idejük.

– Genetikai szempontból is rendkívül jó mind a Montág-pusztai, mind pedig a kardoskúti szaporulatunk. Szakmai célunk, hogy genetikai szempontból minél változatosabb állományt alakítsunk ki, például a test- és a szarvalakulás terén.