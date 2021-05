Az elmúlt évről meséltek a vendéglátósok

Jelentősen javult a járványhelyzet Hódmezővásárhelyen, ahol jelenleg ötvenhatan vannak karanténban. Rövidesen újra lehet sorszámhúzással menni a kormányablakokba.

Hódmezővásárhelyen ismét összeült az Operatív stáb. Az ülés után azt közölték, hogy jelenleg 56 vásárhelyi van karanténban, a hatóság múlt héten 266 ellenőrzést tartott, de szabálytalanságot nem találtak.

A polgármesteri hivatal egy hete visszaállt az időpontfoglalás nélküli ügyfélfogadásra.

Még mindig hívható a 06/ 62/ 530-159-es telefonszám, ahol segítenek az oltásra regisztrálásban és az oltásra való időpontfoglalásban.

A intézményeikben is minden jel arra mutat, hogy lassan vége a járvány harmadik hullámának. Berényi Károly gyermekorvos, alpolgármester is erről számolt be, de felhívta a figyelmet, hogy a harmadik hullám vége nem jelenti a járvány végét, továbbra is óvatosnak kell lenni, és aki teheti, regisztráljon oltásra.

Május 25-től újra lehetséges a sorszámhúzás a kormányhivatalok ügyfélszolgálatain.

A védettségi igazolvánnyal kapcsolatos ügyeket jelenleg is időpontfoglalás nélkül lehet intézni a kormányablakokban.

Természetesen, továbbra is kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése, a higiéniás szabályok, valamint a megfelelő védőtávolság betartása. Azokra a településekre, ahol nincs kormányablak vagy okmányiroda, újra elmennek majd a „kormányablakbuszok”. Ezekben le lehet cserélni a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányokat is.