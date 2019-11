Tizenhárman vállalkoztak a kirándulásra, ők tárlatvezetéssel az Emlékpont minden kiállítását megnézték.

Szegedi hajléktalanok látogattak a hétvégén a vásárhelyi Emlékpontba a Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség segítségével. Előtte éveken át szervezték a Szolidaritás éjszakáját, melynek az volt a célja, hogy rámutasson: a hajléktalanság nemcsak szociális gond, amelynek megoldása szakemberekre vár, hanem feladat – többek között – a fiataloknak, akik szeretetszolgálatként eleinte egy éjszakát, majd egy estét töltöttek az otthontalanokkal – tudtuk meg Köllő Sándor egyetemi katolikus lelkésztől.

Ezeken a bensőséges, családias hangulatú novemberi estéken az egyetemisták nem a problémára, hanem a nehéz sorsú emberekre figyeltek.

– Éreztük, hogy ezt a rendezvényt meg kell újítani, mert a hajléktalanokat nem elégíti ki az, hogy kapnak egy tál meleg ételt és kicsit elbeszélgetnek velük, hiszen erre számtalan helyen van módjuk. Ezért tavaly a fiatalok segítségével elvittük őket az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Idén a vásárhelyi Emlékpontba látogattunk el, a program közös ebéddel zárult – mondta Köllő Sándor. A kirándulást megelőző vasárnapra, november 17-ére hirdette meg Ferenc pápa a Szegények világnapját, melyhez a vásárhelyi túrával kapcsolódott a Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség.

– Koruknál fogva többen már éltek abban a rendszerben, amelyről az Emlékpont szól, és a tárlatvezetés alatt többször mondták: nekünk ezt nem így tanították. Az emeleten berendezett kis büfében is feltolultak az emlékek, sorolták azt is, milyen gyárak üzemeltek akkoriban a környéken. Érdeklődtek, tetszett nekik – mesélte az atya. Hozzátette, a legfontosabb, hogy érezzék, ők is emberek és ehhez elég egy jó szó, egy kedves mondat, aminek mosoly a jutalma.