Az epilepsziás roham hatására butulhat az agy

Eszközt fejlesztenek a betegség felügyeletére, miközben azt kutatják, milyen jelek mutatják, hogy hamarosan görcsroham lép fel a betegnél. A műszert New Yorkban tesztelik majd, míg az utóbbi kutatások akár a depresszió megfékezésében is hatásosak lehetnek.

Évek óta az epilepszia elektroterápiájával foglalkozik a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának kutatóorvosa, Berényi Antal és csapata. Kutatómunkájuk most viszont egy olyan ponthoz ért, amikor a világon elsőként olyan terápiát fejlesztenek ki, amelynek alkalmazásával elérhető, hogy ne alakuljon ki a betegnél epilepsziás roham.

Gyógyszer és műtét nélkül

Berényi Antal szerint az epilepszia gyógyításában ez egy újabb puzzle-darab lehet.

– Vannak bizonyos gyógyszerek az epilepszia kezelésére, de számos érintettnél ezekkel nem lehet tünetmentességet elérni. Azt szeretnénk, ha gyógyszerek és a koponya megnyitása nélkül el lehetne azt érni, hogy ne alakuljon ki görcsroham. Ezt a célt szolgálja az elektroterápia, amelynek az általuk szabadalmaztatott formája azonnali hatást fejthet ki – részletezte lapunknak.

New Yorkban tesztelik az eszközt

Három útvonalon indultak el, de a cél ugyanaz, meggátolni a rohamot. Első körben kifejlesztenek egy agyi defibrillátort, amin már két éve dolgoznak a szakemberek, de idén a végére érhetnek. Amennyiben azt a koronavírus-járvány is le­­­hetővé teszi, hiszen az elektronikai alkatrészeket gyártó és szállító kínai partnereik leállították a termelést és a szállítást.

A tervek szerint az első prototípus összeszerelése körülbelül egy hónapon belül megtörténik.

– Azonban ahhoz, hogy az eszközből olyan berendezés legyen, ami képes évtizedeken keresztül felügyelni a be­­­teg epilepsziáját, nagyon hosszú út vezet, akár egy évtizedbe is telhet. Most az első lé­­pés az elv tesztelése lesz, ez a New York-i Egyetemen történik meg, hiszen itt található a világ egyik legnagyobb epilepszia-központja, éppen ezért ez a legalkalmasabb hely rá. Kellően nagy esetszámokkal dolgoznak, így itt biztosan lesznek olyan betegek, akiken ki tudjuk próbálni az általunk fejlesztett műszert. Ha minden jól megy, ez az év vége felé elkezdődhet – mutatott rá.

Stop az epilepsziának

Mindeközben a metodikafejlesztésen is dolgoznak, ehhez öt évre háromszázmillió forint támogatást nyert az Élvonal – Ku­­tatói Kiválósági Program pályázatán Berényi Antal.

– Ed­­dig azon dolgoztunk, hogy amikor elindul a roham, akkor minél gyorsabban leállítsuk ezt a káros agyi folyamatot. Most viszont több elektródán keresztül figyeljük az agy működését és azokat a jeleket kutatjuk, amelyek előrejelezhetik, hogy néhány másodpercen belül görcs­roham fog fellépni. Tehát még mielőtt elindulna a folyamat, már akkor szeretnénk hat­ni az agyra, hogy el se tudjon kezdődni – avatott be kutatómunkájuk részleteibe.

Káros rohamok

A kutatóorvos szerint azért is lenne fontos, hogy felismerjék ezeket a jeleket, mert egy-egy epilepsziás roham során túlaktivált állapotba kerül az idegrendszer, az idegsejtek rongálódnak, ezek által pedig fokozatosan butul az agy. Mint mondta, nem tudni, hogy valakinél miért alakul ki ez a betegség, hiszen ahány ember, annyi kórtörténet létezik, éppen ezért megfelelő javaslat sincs arra, hogy mit tegyünk a megelőzés érdekében. Persze vannak olyanok, akik örökölték a betegséget, de egy-két speciá­lis rohamtípust leszámítva nem lehet megmondani, hogy melyik gén hibásodott meg, ami által tovább öröklődött az epilepszia.

Más betegséget is megállíthatnak

A fentiekben említett két munkával párhuzamosan azt is fi­­gyelik, hogy komplex agyi elváltozásmintázatokat ki tudnak-e mutatni más betegségeknél, például a depresszió esetén vagy a poszttraumás stressz szindrómában. Berényi Antal elmondta, ha sikerül megtalálniuk azokat a pontokat, amelyek mutatják, hogyan állítható meg ezeknek a betegségeknek a kialakulása, akkor ugyanazt az elektroterápiát itt is alkalmazni tudnák, mint az epilepsziás roham megállításában.