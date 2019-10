Az értékekre és feladatokra koncentrál Gémes László

Nemcsak a város működéséről szóló költségvetéssel dolgozna, a fejlesztésnek is helyet találna a büdzsében a polgármesterjelölt. Szerinte egy település életében nem játszhatnak szerepet a politikai ideológiák, a városlakók érdekeinek kell az első helyen állniuk.

A problémák gyors megoldása, erős, összetartó közösség, a helyi vállalkozások bevonása a városi beruházásokba és politikai irányvonalaktól mentes városvezetés – ilyennek látja a jövő Szentesét Gémes László. A polgármesterjelölt úgy látja, azonnal neki kell kezdeni a munkának, mert sokat kell dolgozni azon, hogy a vezető középvárosok közé emelkedjen Szentes. Készen áll a feladatokra, egy olyan szakértői stáb állt össze mögötte, amellyel együtt ki tudja mozdítani a várost a holtpontról. Szerinte a sikeres településvezetéshez az is szükséges, hogy csak az emberi értékekre koncentráljunk, a politikai irányultság nem számít. Filozófiája szerint minden emberhez megvan a kulcs, azt pedig egy közös beszélgetéssel lehet a legkönnyebben megtalálni, az azonos alapértékek felfedezése után pedig kezdődhet az együtt dolgozás.





– Hogy alszik mostanában?

– Köszönöm, jól. Sokat dolgozunk, de kipihent vagyok. Egy pozitív kampány vége felé járunk, amiben az értékekre és a feladatokra koncentrálunk. Örülök neki, hogy sokat lehettem a helyi emberek között, mondjuk az elmúlt tizenhárom évem is így telt. Szeretem a gondokat minél hamarabb megoldani, ezt szeretném Szentesen is, annak ellenére, hogy ez egy nagyobb település.

– Ahol nem biztos, hogy mindenki jó szívvel fogadja.

– Mindig vannak és lesznek is örök elégedetlenek. Azt vallom, hogy úgy lehet egy várost jól irányítani, ha az emberek alapértékét nézzük, nem a politikai hovatartozását. Minden emberhez van egy kulcs, csak meg kell találni. Találkoztam olyanokkal is, akik – mivel nem ismertek mint embert – elutasítottak. Leültünk, beszélgettünk, és egy idő után megváltozott a véleményük. Előbb-utóbb találunk valami közös értéket, ez az együttműködés alapja. Úgy gondolom, csak a város és az itt élők érdeke lehet az első, mindent ez alá kell rendelni. Érezzék, hogy egy jó közösség alakul ki, és jó itt élni.

– Azért a jó közösségen túl az is kell, hogy legyen pénz a kasszában. Az otthonokban és a városházán is.

– Ez így van. Ezért is van arra szükség, hogy azontúl, hogy az önkormányzat minél magasabb szinten ellátja a feladatait, önerőből, nem csak pályázati forrásokból, jusson pénz fejlesztésekre is. Eddig működési költségvetések készültek, én azt szeretném, hogy a jövőben fejlesztési költségvetés legyen. Például el kell kezdődnie mihamarabb a kórházunk kórtermei felújításának is. De ezenfelül számba kell venni azt is, hogy szakmánként, tevékenységenként milyen helyi vállalkozásokra számíthatunk a város fejlesztésében. Alapelvem, hogy a városi beruházásokat a helyi vállalkozások végezzék, mert ez többszörösen visszaforog a város gazdaságába.