Az Év Polgárőre lett Pőcze Levente

Az Év Polgárőre címet adományozták Pőcze Leventének, az ásotthalmi polgárőr-egyesület alapító elnökének és tagjának, aki szerint a legfontosabb a folyamatos, elkötelezett munka. Ásotthalom

Mióta az eszét tudja, közösségi ember volt az ásotthalmi Pőcze Levente. Mint mondta, ez egy veleszületett dolog, mindig igyekezett a közösség hasznos tagja lenni. A pákozdi születésű férfi 1976-ban költözött családjával Ásotthalomra. A település döntéshozó testületének munkájába tanácstagként 1978-ban kapcsolódott be, a mai napig ön­­kormányzati képviselő. Úgy fogalmazott, polgármesterségen kívül már minden tisztséget betöltött a testületben, most is bizottsági tag és elnök.

Kapcsolata a polgárőséggel 1997-ben kezdődött, amikor a lakossági igényre válaszolva az akkori polgármestere felkérte, hogy alapítsa meg a helyi egyesületet. Később beválasztották az Országos Polgárőr Szövetség felügyelőbizottságába, és a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettese is. Irányítása alatt az egyesület az országosan adható legmagasabb kitüntetést kapta meg 2017-ben.

Kerületvezető erdészként is dolgozott, egykori erdészetis diákként több mint 30 éve szervezője a hagyományos erdész­szilveszternek, az erdészek év­­záró mulatságának Ásotthalmon. A tavalyi falunapokon a nagyközség díszpolgára címet vehette át. Idén pedig az Országos Polgárőr Szövetség 56-os megemlékezésén az Év Polgárőre kitüntető címet adományozták Pőcze Leventének, aki szerint az elismerés elsősorban a településért és annak lakói érdekében végzett folyamatos és elkötelezett munkának köszönhető. – Nem számítottam erre az elismerésre. Nem is ezért és a többi kitüntetésért csinálom. A belső indíttatás nekem csak úgy jön – fogalmazott. A jövővel kapcsolatban azt mondta, bár a migrációs nyomás már nem olyan erős, mint néhány éve, feladatok mindig vannak. – A tanyavilág hatalmas, itt mindig topon kell lenni – tette hozzá.