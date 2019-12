Az idei lesz az utolsó „átmeneti” karácsony

Egy lakhatatlanná vált házból költözött át a családok átmeneti otthonába Nemes Norbert családjával tavaly novemberben. Az otthonuk teljes felújításra szorul, az édesapa minden szabad percében a romos házon dolgozik. Az átmeneti otthonban jövő márciusig maradhatnak, addigra a házuknak is el kell készülnie.

Nemes Norbert és párja, Drubina Brigitta három gyermeket nevelnek, Krisztián tizenhárom, Botond hat, Erik pedig ötéves. A negyedik kicsi is úton van, Brigitta negyedik hónapos terhes. Az otthonuk tavaly novemberben vált lakhatatlanná, nem maradhattak ott a közelgő tél miatt. Anyagi helyzetük miatt albérletre esélyük sem volt, így a családok átmeneti otthonába költöztek. A család szeretne visszatérni a házukba, de az teljes felújításra szorul. Az építkezéseken dolgozó Norbert minden követ megmozgat, hogy sikerrel járjanak.

Költözés öt év után

A család 2013 óta lakott az otthonában, amikor arra kényszerültek, hogy elköltözzenek. A falak egy jó méter magasan feláztak, a plafont pedig a kazán kiegyenlítő tartályából kifolyó víz áztatta el. A gerendák meggörbültek, alig tartják a plafont. Az utolsó csepp a pohárban az volt, hogy elromlott a fűtés: kilyukadt a kazán, így a család a tél beállta előtt fűtés nélkül maradt. Ekkor döntöttek úgy, hogy a családok átmeneti otthonától kérnek segítséget.

Egy szoba az élet

Az otthonban öten élnek egy szobában, a kis helyiséget megtöltik az életük kellékei: ruhák, gyerekjátékok, bútorok. Kicsi a hely, az ember legszívesebben az ajtót is nyitva hagyná, hogy legalább ennyivel tágasabbnak tűnjön a szoba.

– A gyerekek sem szeretnek már itt, nem férünk el. Szeretnénk már visszaköltözni a házunkba – mondta a várandós édesanya.Másfél évig maradhatnak az otthonban, azaz jövő márciusra ki kell költözniük. Norbert azt mondja, addigra kész lesz a ház.

Közösen sikerülni fog

Az építéseken dolgozó családfő nagyon bizakodó, a munkaidején kívül mindig a házon dolgozik.

– Amikor az időm engedi, jövök, csinálgatom, amit bírok. A bontás nagy része már kész, megvannak a gerendák, kazánt is sikerült szereznem. Télen az építkezések sem úgy mennek, több időm lesz a házon dolgozni – mondta elszántan Norbert. A munkákban a férfi kollégái közül is sokan segítenek, Brigitta apja és testvére is beszáll az építkezésbe. A család hisz abban, hogy mire márciusra el kell hagyniuk az átmeneti otthont, addigra a házuk is elkészül.

Idén kicsit jobb lesz

Karácsonyra készülődve jó a hangulat, amíg beszélgettünk, a gyerekek vidáman bontogatták az adventi naptárt, közben pedig sorolták, ki mit szeretne kapni: Krisztián telefont, a két kicsi pedig vízipisztolyt, játék-laptopot és a Minecraft játékhoz tartozó kardot, csákányt, ládát. De legjobban azt szeretnék, ha a következő ünnepet már a saját otthonukban tarthatnák.

– Tavaly próbáltuk úgy csinálni, hogy a gyerekek ne nagyon vegyék észre a különbséget. Idén valamivel jobb lesz, sok plusz munkát vállaltam, így az anyagi helyzetünk is jobb. Na meg az a tudat is nagyon jó, hogy jövőre lesz még egy poronty – mosolygott a kicsiket nézve Norbert.