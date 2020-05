Az idősek tudnak kihez fordulni, biztonságban érzik magukat

Két hónapja működik Tarjánban az a telefonos lelkisegély-szolgálat, amelyet a városrész önkormányzati képviselője a Karitásszal közösen hozott létre. Az egyedül élő idősebb korosztály lelki és gyakorlati tanácsokat is kap a munkatársaktól.

Március végén beszámoltunk arról, hogy Tarjánban és Felsőváros egy részén tájékoztatót dobtak be mintegy 5000 család postaládájába a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban. Emellett azok számára, akik bezártságként élték meg a helyzetet, a Szeged–Csanádi Egyházmegyei Karitásszal összefogva telefonos lelkisegély-szolgálatot indítottak. Kothencz János önkormányzati képviselő akkor azt mondta, egyfajta belső összefogást szorgal­maznak Tarjánban, szerinte fontos, hogy odafigyeljenek egymásra.

Lelki útmutatást adnak

A lelkisegély-szolgálat már két hónapja működik, Hargi­tai Rita nyugdíjas hitoktató is fogadja a hívásokat.

– Az elején sok hívásom volt, naponta többen is telefonáltak, mostanra már kevesebben keresnek. Lelki és gyakorlati útmutatást kértek a magányosan élők. Főleg idősek telefonáltak, akik elmondták problémáikat, elsősorban nem a koronavírussal kapcsolatban. Elmesélték családi gondjaikat, próbáltam nekik tanácsot adni. Míg mások nem tudták például azt, hogy hol kell a házi segítségnyújtást kérni, őket telefonszámokkal is segítettük – részletezte Hargitai Rita.

Elmondta, volt olyan idős bácsi, aki azt panaszolta el, hogy őt ellátják a gyermekei, ám nincs kivel beszélgetnie. Neki abban adott útmutatást, hogyan dolgozza fel azt, hogy egész nap egyedül van. Úgy tapasztalta, egy-egy 20 perces beszélgetés is sokat jelentett a magányosoknak.

Vásárlásban is segítenek

Szabó Orsolyához inkább gyakorlati kérdésekkel fordultak, információt kértek tőle.

– Voltak, akik többször is felkerestek, leginkább bevásárláshoz, gyógyszerbeszerzéshez kértek segítséget. Olyan is akadt, aki a véleményét mondta el egy adott helyzettel kapcsolatban, például a szegedi piac húsvét előtti hirtelen bezárásáról – részletezte.

Folytatják a munkát

A szolgálat munkatársaitól megtudtuk, többen örömüket fejezték ki, hogy szűkebb lakókörnyezetükben is van segélyszolgálat, ez azért is fontos számukra, mert ismerték azt, akitől segítséget kértek. Kothencz János elmondta, bár a korlátozások enyhültek a szolgáltatást nem szüntetik meg.

– Az a tanúsága a járványnak, hogy ezt folytatni kell akkor is, ha a helyzet rendeződik. Fontos, hogy a környezetünkben élők érezzék, nincsenek egyedül – hangsúlyozta az önkormányzati képviselő.