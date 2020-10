Az ifjú tehetségeket és tanáraikat ismerték el Szegeden – Galéria

A tavalyi tanévben kimagasló eredményeket elért szegedi diáktehetségeket és felkészítő tanáraikat méltatta oklevéllel és kitüntetéssel október 8-án az önkormányzat. A Szeged Ifjú Tehetsége, valamint a Szeged Ifjú Tehetségéért díjakat a városházán adták át.

– Örömmel csatlakoztunk 2006-ban a felhíváshoz, hogy Szegeden is díjazzuk, ismerjük el azokat a diákokat és tanáraikat, akik a maguk területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak tanulmányaik során. A városvezetés ezzel ösztönözni is szeretné a szegedi diákokat, hogy eredményesen tanuljanak és kapcsolódjanak be a város kulturális életébe, különböző szakmai műhelyek munkájába – fogalmazott Nagy Sándor alpolgármester.

Szeged Ifjú Tehetsége díjat vett át Fodor Bálint, a Király-König Péter Zenei Alapfokú Művészeti Iskola diákja, aki számos országos és területi fuvola- és klarinétversenyen ért el kiemelkedő helyezést. Szeged Ifjú Tehetségéért díjjal méltatták felkészítő pedagógusát, Poljak Éva klarinéttanárt.

Kitüntették továbbá Szemendrey Zsuzsannát, az SZSZC volt Hansági Ferenc Szakképző Iskola elballagott diákját, aki 2019-ben megnyerte a World­Skills Hungary szakácsversenyt, így a kazani nemzetközi versenyen ő képviselte hazánkat. Jelenleg a fővárosban dolgozik séfként. Díjjal méltatták felkészítő tanárát, Goda Gábor séfet, az iskola szakoktatóját is.

Elismerést vett át Viczián Dániel, az Arany János Általános Iskola volt tanulója, a Radnóti-gimnázium diákja, aki humán és reál tárgykörű, országos és területi versenyeken egyaránt kimagasló eredményeket ért el. Többek között mesemondó, szép kiejtési, angol nyelvi, matematikai, fizikai és kémiai megmérettetéseken is az elsők között végzett.

Oklevéllel és kitüntetéssel méltatták felkészítő pedagógusát, Pádár Tímeát, az Arany János Iskola angoltanárát.