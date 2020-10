Az IKV miatt volt csetepaté az ülésen

Egy Gyertyámos utcai műhely eladása volt az egyik napirendi pontja a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság október 28-i ülésének. Nem mindenki értett egyet abban, hogy el kellene adni, ráadásul a vevőjelölt szerint átverte őt az IKV.

A jelenlegi bérlő szeretné megvásárolni Szegeden, a Gyertyámos utca 6. szám alatti alagsori műhelyet, amit egyébként tavaly augusztus óta bérel a város ingatlankezelő cégétől, az IKV Zrt.-től. Az eladás szerepelt a pénzügyi bizottság október 28-i ülésének napirendjén is.

Az ezzel kapcsolatos vitát Molnár Zoltán, a DK képviselője indította el azzal, hogy nem kellene eladnia a helyiséget. Tápai Péter is arról beszélt, hogy alapesetben műhelyeket nem szoktak eladni, de ő azt is javasolta, hogy mégis meg kell fontolni a kérdést, mert a városnak minimális tulajdonrésze van a társasházban, így a beleszólása is kevés annak ügyeibe. A Fidesz frakcióvezetője szerint azért, hogy ne csökkenjen a városi ingatlanvagyon, az eladásból befolyó pénzből másikat kell venni, ott ahol már jelentősebb a városi tulajdonrész.

Mikor a képviselők már dűlőre jutottak volna, szót kapott a bérlő is, aki szerint az IKV nem az ingatlan valós állapotáról tájékoztatta, mielőtt kibérelte volna. Arról beszélt, hogy a repedéseket látta a falakon és a plafonon, de arról fogalma sem volt, hogy a válaszfalak folyamatosan süllyednek. Mégpedig azért, mert azt valaki – valószínűleg az előző bérlő – engedély nélkül húzta fel, és nem alapozta alá. A mostani bérlő már ráköltött az ingatlanra 1,5 millió forintot, de a süllyedéssel nem kalkulált. Annak kijavítására pedig még több mint 20 milliót kellene fordítania szerinte, de mivel nem az övé a helyiség, ezt az összeget nem vállalja, viszont megvenné és akkor más lenne a helyzet.

Az nem derült ki az ülésen, hogy az IKV tényleg eltitkolta-e a valós állapotokat, de a cég megjelent képviselője szerint nem. Végül a bizottság úgy döntött, hogy eladja a műhelyt.

A többi napirendi ponton gyorsan végigment a bizottság. Ezek között volt lakásbérlet meghosszabbítás és egy pályázati kiírás a Fekete Ház büféjének üzemeltetésére.