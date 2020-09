Az internetre költözik a Szabadegyetem

Bár más platformon, de folytatódik a Szegedi Tudományegyetem Szabadegyeteme. A tudomány sokszínűségét bemutatni hivatott előadás-sorozat 26. szemeszterét nyitja meg szeptember 23-án. Az előadásokat a járványhelyzet miatt online tekinthetik majd meg az érdeklődők a Szabadegyetem honlapján.

Ebben a szemeszterben 12 előadó ad majd választ napjaink legtöbbet firtatott kérdéseire.

– Napjaink aktuális és mindenkit izgató kérdéseiről lesz szó, mint például a koronavírus, az áltudományos mítoszok, a trianoni békeszerződés megítélése, valamint a kínai üzleti kultúra. A korábbi félévekhez hasonlóan az idei programkínálatot is igyekeztünk sokszínűvé tenni, így a fenti témák mellett a hallgatók a biológiai, genetikai, gazdaságtudományi és egészségtudományi témák új eredményeiről is hallhatnak, amivel továbbra is célunk a tudomány sokszínűségének demonstrálása – vázolta fel az idei szemeszter előadásainak témáit Zakar Péter, az SZTE nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettese.

A nyitóelőadást Bencsik Péter, a Jelenkortörténeti Tanszék adjunktusa tartja majd Csehszlovákia és a trianoni béke címmel. A hónap utolsó napján pedig Szalay István, a JGYPK Alkalmazott Pedagógiai Intézetének tanára kalauzolja majd hallgatóságát az extra geometria: térelemek és alakzatok világában.