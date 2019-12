Az önazonosságot tartják a legfontosabbnak

Pontosan egy hét múlva koncertezik Szegeden az idén 30 éves Tankcsapda. A zenekar mögött igen mozgalmas év van, tavasszal könyvet jelentettek meg, nemrégiben pedig kijött a legújabb lemezük, amely mindössze 52 nap után tripla platinalemez lett.

Az idén 30 éves Tankcsapda az év végére egy hat vidéki várost érintő turnét tervezett, amelynek az ötödik helyszíne december 14-én Szeged lesz. A zenekar tagjai elmondták, hogy a jövő évük is igen sűrű lesz, főleg kül­­földön fognak koncertezni, és Szeged biztosan kimarad, így aki szeretné őket élőben látni és hallani, azoknak most itt a lehetőség. Nemrégiben jött ki a legújabb lemezük, amely mindössze 52 nap után tripla platinalemez lett.

– Idén 30 éves a zenekar. Egy újabb jó ok a bulizásra, koncertekre, vagy ennél többet jelent?

Lukács László: – Nem ma­gunk miatt érdekes ez a 30 év, amúgy sem vagyunk egy nosztalgiázó, visszafelé kacsintga­­tó zenekar, sokkal inkább a kö­­zönség miatt érdekes, hogy megköszönjük nekik, amiért le­­hetővé teszik, hogy a Tankcsapda 30 éve töretlen népszerű­ségnek örvendjen.

– Magyarország egyik legsikeresebb zenekara a Tancsapda. Mi ennek a titka?

Fejes Tamás: – Szerintem nem az egyik, hanem a legsikeresebb. Nem véletlenül Liliput Hollywood az összes kiadványunk címe. Liliput Hol­lywoodban hosszú távon fennmaradni egy nagyon összetett kérdés. Teljesen másképp kell itt dolgozni és érvényesülni, mint egy nemzetközi porondon, pláne magyar nyelven tízmillió embernek. Ha egy dolgot mégis ki kellene emelni, akkor az az önazonosság. A zenekar sosem akart se több, se kevesebb lenni, mint ami. 30 éves zenekari fejjel – Laci 51 éves, én 46, Sidi meg 72 (nevetés) – nem akarunk úgy viselkedni, mint egy tizenöt vagy egy húszéves zenekar. Mindig abban a korban gondolkodunk és aszerint csináljuk a dolgainkat, amilyen szegmensben, lelkiállapotban épp vagyunk, amit gondolunk a világról, és nem akarunk meg­felelni senkinek semmilyen szinten, csak saját magunknak. És a közönség általában érzi azt, hogy ettől hiteles ez a dolog.

– Liliput Hollywood Magyarországot szimbolizálja?

Fejes T.: – Ez megint az a kérdés, hogy a pohár félig tele van vagy félig üres. Ha minősítő jelzőt lát valaki benne, az is igaz, de ha a pozitív irányból nézi, hogy ez egy sikersztori, akkor az is igaz. Hiszen mi az álmainkat éljük, amiről gyerekkorunkban álmodtunk, hogy magyar nyelven zenélhetünk, nekünk ezt megadta ez az ország. Ugyanakkor látjuk hazánk összes visszás dolgát is. Benne van a pozitívum és a negatívum, ami mindenkinek mást jelent. Egy tizenhárom éves lázadó kamasznak, egy 24 éves fiatalnak, aki most lép ki az életbe, és egy 50 évesnek is mást mond, ezért nem is akarjuk pontosan meghatározni.

– Mit lehet tudni az új lemezről, milyen koncepcióval készült?

Sidlovics Gábor: – Amennyire jellemző ránk a tudatos­ság, hogy ötéves tervekben gondolkodunk például, a ze­neírásban ez nem így van. Az önazonosság itt köszön vissza. Sosem tervezzük meg, hogy most egy keményebb, rockosabb lemezt csinálunk. A leg­ősibb módszerekkel csináljuk a zenét a mai napig: lemegyünk a próbaterembe, és zajongunk. Vannak alapötleteink, amiket addig cincálunk, amíg lesz be­­lőle egy olyan szám, amire mindhárman rábólintunk. Ez a lemez az utóbbi pár évnek a lenyomata. Ezek vagyunk most.