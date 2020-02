Egy színkottás zenekar és az örök ifjak is bemutatkoztak szombaton Székkutason, a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű programon, aminek a művelődési ház adott otthont.

– A Székkutasi Olvasókör már hatodik alkalommal szervezi meg a Magyar Népművelők felhívásához csatlakozva a Kultúrházak éjjel-nappal programot. Szeretnénk mi is népszerűsíteni a művelődési házat, hogy minél többen járjanak a kultúra otthonába – mondta Kovácsné Rostás Erzsébet, az olvasókör vezetője.

A program a hódmezővásárhelyi Szivárvány Otthon Arpeggio Nuovo színkottás zenekara műsorával kezdődött, majd egy tehetséges fiatal, Molnár Krisztina turisztikai szakember beszélt az amerikai szakmai gyakorlatáról.

– Krisztina Székkutason nőtt fel, hamarosan diplomázik. Önkéntes munkán többek között Amerikában járt. Az ott szerzett tapasztalatairól beszélt a rendezvény résztvevőinek – folytatta az olvasókör vezetője.

Táncházba is várták a kicsiket és nagyokat. Egy ugyancsak székkutasi néptáncos, Bánfi Kata, az Árendás Néptáncegyüttes tagja vezette a foglalkozást.

– Olvasókörünknek van néptánccsoportja. Örülünk, hogy az óvodában a szülők kezdeményezésére is létrejött egy újabb. Az iskolában pedig régi hagyománya van – hangsúlyozta Kovácsné Rostás Erzsébet.

A táncházat vezető Bánfi Kata is székkutasi, a faluban kezdett táncolni, majd Hódmezővásárhelyen, az Árendás néptáncegyüttesben folytatta. Most Békéscsabára jár, a művészeti középiskola néptánc szakára. A programon A mi 20 évünk címmel az Örök Ifjak Klubja kiállítással mutatkozott be.

– Hajdan, az 1970-es években Székkutason népszerű volt az ifjúsági klub. Én voltam a harmadik vezetője. Később kinőttünk az ifikorból, mindenki élte a felnőtt életét. 2000. január 24-én aztán újra összejöttünk, és megalapítottuk az Örök Ifjak Klubját. Ez egy zárt társaság. Évente 2-3 alkalommal találkozunk, öszöm-iszomokat, közös kirándulásokat szervezünk. Úgy gondoltuk, hogy a 20 éves jubileum alkalmából megmutatjuk, hogy a fiatalkori közösséget át lehet menteni az örök ifjúságba. Fotókkal, dokumentumokkal adunk bepillantást a klubunk életébe – mondta Kovácsné Rostás Erzsébet.