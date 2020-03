Az orrszarvúak is várnak

Egyelőre maradnak eredeti helyükön az orrszarvúak, amíg a járványügyi helyzet jó irányba nem változik. A házuk már majdnem kész a Szegedi Vadasparkban, ami most zárva tart: három csoportban dolgoznak a gondozók.

Meglesték tréningezés közben Yungot a varsói állatkertben, olvastuk a Szegedi Vadaspark legutóbbi hírlevelében. Az orrszarvúház leendő lakója áprilisban érkezett volna a vadasparkba, ahogy Akeno, a másik fiatal hím indiai orrszarvú is Chesterből. Azóta azonban a járványügyi intézkedések felülírták a terveket. A határok lezárása miatt mindkét állat marad egyelőre az eredeti helyén.

– A határzárak miatt minden fel van függesztve. Az orrszarvúház építése időben befejeződik, a lakók viszont csak akkor költöznek be, amikor jó irányban változik a helyzet – beszélt a tervekről Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója. Járványügyi szempontból sem lenne biztonságos a szállítás külföldről.

A járvány miatt a vadaspark március 16-ától újabb rendelkezésig zárva tart. A vírus elleni védekezés a munkarendben is megmutatkozik. Az állatok gondozóit három csoportra osztották, az egyes csoportok nem találkoznak egymással és három hetente vannak beosztva. Az óvintézkedés egészen addig tart, amíg nem javulnak a körülmények.

A két fiatal orrszarvú is addig marad a jelenlegi helyén, amíg a járványügyi helyzet ezt megkívánja. Azt azért azt eláruljuk, hogy a fiatal bika tréningezésére Varsóban nagy gondot fordítanak. A tervek szerint a képzést Szegeden is folytatják majd, Varsóban erről is egyeztettek – ahogy a szállításról is, ami egyelőre meghiúsult. Az orrszarvúak új szegedi otthonában minden adott lesz a sikeres tréninghez. A 400 négyzetméter alapterületű orrszarvúházhoz egy két térrészből álló, összesen közel 2000 négyzetméteres, természetes talajjal rendelkező kifutó csatlakozik. Kedvükre sétálhatnak, dagonyázhatnak és pihenhetnek majd a lakók, amint megérkeznek.