A hétvégén újranyitó szegedi Cserepes sori piacon is lesz létszámkorlátozás, és a beléptetésen is változtattak. Hétfőtől már az összes szegedi óvodában lesz ügyelet, és kinyit a Tourinform-iroda is.

Fokozatosan áll helyre a ko­­ronavírus-járvány előtti rend Csongrád megyében, de azért még mindig sok új szabályhoz kell alkalmazkodni. Hódmezővásárhelyen például ka­­ranténba rakják a könyvtári könyveket. A Németh László Városi Könyvtár munkatársai a napokban felállítottak egy könyvbedobó ládát. Mostantól a könyvtár Andrássy út 42. szám alatti bejáratánál várják vissza a köteteket, lehetőleg hétköznapokon, munkaidőben. A visszavitt könyveket egy hétig karanténban tartják, csak utána lehet újra kölcsönözni őket.

Kampány a piacról

A makói önkormányzat pedig tájékoztató kampányt indított a városi piac átmeneti működéséről. A Deák Ferenc utcai bejáratnál már nemcsak strigulázzák az érkezőket, illetve fertőtlenítik a kezüket, de szórólapot is adnak nekik. Szűcs Gábor, a piacot fenntartó Vá­­rosgazdálkodási Nonprofit Kft. műszaki koordinátora el­mondta, a szórólapon többek között arra kérik az árusokat, hogy reggel 6-tól délig árusítsanak, a vásárlókat pedig arra, hogy tartsák be a korosztályonkénti látogatási idősávokat, il­letve hogy tartsák be a másfél méteres védőtávolságot, kerüljék a csoportosulást, és viseljenek szájmaszkot. Ez utóbbi egyébként nem kötelező. A délelőtti időszakból a reggel hattól fél 8-ig tartó, kevésbé forgalmas időszakot ajánlják. Egyszerre továbbra is csak 500-an lehetnek bent.

Időseknek csak 10 és 12 között

A szombaton újranyitó szegedi Cserepes sori piacon, ahogy a Mars téren is, a 65 évnél idősebb vásárlók kizárólag 10 és 12 óra között vásárolhatnak. A Cserepes sori piacon is csak ötszázan lehetnek egyszerre. Keddtől péntekig és vasárnap kizárólag az Aldi és a Gólya ut­­ca felőli kapun keresztül le­­het belépni a piacra. Szombatonként három kaput nyitnak meg. Azon a napon az Aldi felől, a Gólya utca felől és a Cserepes soron található buszmegálló melletti kapun lehet bemenni a piacra. Maszkot az árusoknak és a vásárlóknak is viselniük kell.

Nyitnak az óvodák

Hétfőn délelőtt 9 órakor is­­mét kinyit a több mint két hó­napja bezárt szegedi Tourinform-iroda. A várost bemutató közös sétákon kívül az iroda minden szolgáltatása elérhető lesz. A kisgyerekeseknek jó hír, hogy hétfőtől valamennyi szegedi óvodában lesz ügyelet. Azonban az eddigi szabályok továbbra is érvényesek, a gyerekeket 5 fős csoportokba osztják, a szülőknek pedig munkáltatói igazolást kell bemutatniuk.