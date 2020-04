Az otthonteremtést segíti Mártély az ingyen telkekkel

A mártélyi önkormányzat fiatal családokat támogat ingyen telkekkel az otthonteremtésben. A házhelyek jó helyen, a polgármesteri hivatal közelében találhatók. Előnyt jelent, ha a pályázók mártélyi lakhellyel rendelkeznek. A telekre három éven belül kell a házat építeni.

Mártély önkormányzata a Rá­kóczi téren tizenhárom, a Zrínyi utcában pedig további egy építési telket jelölt ki, amit ingyenesen átadnak a nyertes pályázóknak, akiknek 3 éven belül használatbevételi engedéllyel rendelkező házat kell építeniük. Az ingatlanokra biztosítékként 10 éves időtartamra elővásárlási jogot, 15 évre pedig elidegenítési tilalmat jegyeznek be.

Azok pályázhatnak, akik még nem töltötték be a 45. életévüket. Gyermektelenek is pályázhatnak, de csak abban az esetben, ha 3 gyermeket vállalnak. A házastársi jogvi­szonyt nem szükséges igazolni, a jelentkezők lehetnek élettársak is. Ugyancsak fontos kritérium, hogy legalább 2 éves igazolt munkahellyel és állandó jövedelemmel is rendelkezniük kell.

A pályázóknak vállalniuk kell, hogy a szennyvízcsatorna-érdekeltségi hozzájárulást, 200 ezer forintot, és az egyéb közüzemi szolgáltatás létesítéséhez szükséges díjakat a telek tulajdonjogának megszerzése után megfizetik.

Az elbírálásnál előnyben ré­­szesülnek azok, akik mártélyi lakhellyel rendelkeznek és a tervezett ház felépítéséhez szükséges költségek legalább 20 százalékával rendelkeznek, és ezt önerőként is igazolják.

A pályázatot május 29-én dé­­lig lehet benyújtani. Bővebb felvilágosítás az önkormányzattól kérhető. A pályázatokról a mártélyi képviselő-testület dönt, várhatóan a június havi ülésén.