Az óvoda helyén idősek napközije lesz

Az óvodából lesz az idősek napközi otthona Derekegyházon. Az önkormányzat 50 millió forint pályázati forrásból alakította át az épületet. A munka tulajdonképpen elkészült, jelenleg a műszaki átadásnál tartanak.

– Településünkön nincs idősek nappali ellátása, holott sok idős ember él egyedül. A nyugdíjasklub tagjai vetették fel, hogy szükség lenne egy ilyen intézményre – mondta Szabó István, Derekegyház polgármestere. – Az előző képviselő-testület az ügy mellé állt. Pályáztunk és nyertünk. Helyszín is lett az intézményhez, hiszen az iskola átalakításával, felújításával egy helyre, az általános iskola épületébe integráltuk a gyermekintézményeket, a bölcsődét, az óvodát és az iskolát, így a volt óvoda felszabadult, üressé vált.

Az épület több mint 100 éves. Eredetileg a grófi intéző háza volt. Az épület mintegy 600 négyzetméter alapterületű. Ott szeretnék berendezni az idősek napközi otthonát, de állandó helyet kap majd a nyugdíjasklub. A házi gondozók és a tanyagondnoki szolgálat irodái is oda költöznek.

– A Terület- és településfejlesztési operatív programra (TOP) még 2016-ban nyújtottuk be pályázatunkat, amelyet 2018-ban bíráltak el. 50 millió forintot nyertünk. Az alatt a két év alatt az építőanyagok ára és a munkabérek is jelentősen megemelkedtek. Így amit terveztünk, az tavaly már körülbelül 40 százalékkal többe került volna. Sajnos több mindenről le kellett mondanunk, de a főbb munkákat elvégeztethettük. Rendbe tetettük a tetőt. Az épület villamos hálózatát, amely még az 1960-as években készült, teljeskörűen felújíttattuk. Korszerűsíttettük a fűtést. Belső festést is kapott az épület. Nyílászárócserére sajnos nem volt módunk. Az eszközvásárlási összeget is visszább kellett vennünk. Arra körülbelül 1 millió forint jut – mondta a polgármester.

Kiemelte, egy­előre nem tud pontos időpontot mondani az intézmény indulására, de a tervek szerint 2020-ban igénybe vehető lesz a szolgáltatás.