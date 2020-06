Az utánpótlásért létesítenek katonai középiskolákat

A jelenleg egyetlen működő katonai középiskola mellett a Honvédelmi Minisztérium további honvédségi intézmények kialakítását tervezi. Az oktatási helyszínek kiválasztásakor az országos lefedettség az egyik fő szempont.

Nem először hallani a Vásárhelyre tervezett katonai középiskola megvalósításáról, most a fokozódó létszámhiány miatt újra előterébe kerültek ezek az új oktatóhelyek. A korábban működő 16 intézmény közül az utolsót 2007-ben zárták be, a sorkatonaság megszüntetésével párhuzamosan, ezzel jelentősen gyengítve a honvédség utánpótlását. A Honvédelmi Minisztérium lapunkkal azt közölte, ezen kívánnak most változtatni új intézmények létrehozásával.

A honvéd középfokú intézmények helyszínének kiválasztásakor fontos szempont, hogy azt a helyi katonai szervezet támogassa, másrészt hosszú távon megvalósuljon az országos lefedettség. Azt is írták, hogy ezek az intézmények olyan, a minisztérium fenntartásában lévő köznevelési és szakképző intézmények, amelyek pedagógiai programjában, házirendjében a honvédelmi neveléshez kapcsolódó plusz nevelési és oktatási feladatok is helyet kapnak.

Fontos, hogy a diákok nem részesülnek katonai kiképzésben, nincs katonai jogállásuk és nem kötelező a katonai pályaválasztás. Ugyanakkor az ilyen intézményekben végzett diákok a Magyar Honvédség tiszt- és altisztképzésének kiemelkedő és minőségi utánpótlásai lehetnek. Kiemelték, a civil pályán elhelyezkedők is egy átfogó képet kapnak a hazaszeretet és honvédelem fontosságáról.

A programban a tanórai oktatáson a fiatalok honvédelmi alapismeretek tantárgyat tanulhatnak – ebből érettségi vizsgát is tehetnek –, illetve néhány szakgimnáziumban a tanórai oktatás során honvéd kadét szakképzésben vehetnek részt. Ezt egészítik ki a tanórai oktatás mellett a honvédelmi neveléshez kapcsolódó foglalkozások, amelyek a Honvéd Kadét Program legnépszerűbb elemét képezik. Ennek keretében az iskolák vállalják, hogy diákjaiknak honvédelmi tartalmú programokat szerveznek, és biztosítják a minisztérium és a Honvédelmi Sportszövetség által szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken a tanulók önkéntes részvételét is.