Az utókornak menti meg a keresztet az idős kőműves

Jobbára a saját pénzéből újít fel egy legalább százéves kőkeresztet a Szegvárra vezető út mellett Szarvas János. A munkák végéig még körülbelül egy hónap van hátra, a nyugdíjas férfi addigra eredeti szépségében akarja helyreállítani a keresztet és a környezetét is.

Szentesről Szegvár felé haladva a 4521-es úton a Sáp-halom utáni kanyarban az ember első pillantásra észre sem veszi az út mellett álló keresztet, fák takarják a százesztendős építményt. A keresztet 1820 körül emeltette Szabó Mátyás, Isten dicsőségéré és a magyar népért – ha jól emlékeznek a helybeliek az alkotáson álló szövegre.

A felirat az évek során szinte teljesen elkopott, de hamarosan megkapják az eredeti szöveget a levéltárból, meséli kalauzunk, Száraz József, az alapján majd egy új márványtábla készül. Addig is a keresztet kell megmenteni, ezen dolgozik a tűző napon Szarvas János. Az idős mester nyolcvanhét éves, hatvan éve van a szakmában, dolgozott a Kőfaragó és Épületszobrász-ipari Vállalatnál is, többek között az Országház és az Esterházy-kastély felújításán is, Szegváron pedig nincs olyan szobor vagy kereszt, amit ne ő hozott volna rendbe.

– Volt olyan kereszt, amit megmentettem, ami már háromszáz éves volt. Ezt is rendbe kell hozni – mutat az út szélén álló alkotásra Szarvas János – meg kell menteni az utókornak. Életveszélyes volt, amint hozzányúltunk, előre-hátra mozgott. Nem bírtam miatta aludni, mi van, ha ráesik valakire? Úgy éreztem, meg kell csinálnom – magyarázta az idős kőfaragó.

A sérült keresztet előbb több helyen rögzítette, majd le­csiszolta, legutóbb impregnáló folyadékkal ápolta az anyagot, hogy a víz ne tegyen benne kárt. A felújítást költségeit maga fedezi, munkadíja nincs, segítségül Antal Péter, a helyi gyógyszerész szállt be a költségek egy részébe.

– Ezt a keresztet magyar pa­­rasztemberek állították, akik még kézzel arattak. Nehéz mun­ka és nagy feladat volt ez, ezért is meg kell csinálni, hogy az utókornak megmaradjon. Mindig azt mondom, hogy hiába hozza rendbe a parkokat egy település, ha a szobrok széthullanak – mondta el Szarvas János.

A munkákból még körülbelül egy hónap van hátra, addig lefestik a keresztet, a Jézus és Szűz Mária domborműveket lecsiszolják, a talapzaton található szöveget pedig levéltári források alapján egy új márványtáblára vésik fel. A tervek szerint a környezet sem marad ugyanolyan, a keresztet takaró fákat kivágnák, hogy az teljes szépségében látszódjon az útról is.