Az utolsó nap sem adták ingyen a fenyőfát a Mars téren

A tavalyinál jobban sikerült belőni az idei fenyőfa kínálatot a Mars téren, az árusok és a piacigazgató véleménye egyezett abban, hogy kevesebb maradt rájuk, mint 2018 karácsonyakor. Amit nem visz vissza termelő, abból mulcs lesz.

– Megérezzük, hogy fizetős a parkolás, ráadásul az ünnep közeledtével egyre kevesebb is a szabad hely, a vevőnek egyszerűbb megállni egy multinál, ahova úgyis betér a karácsonyi nagybevásárlás miatt, és akkor már egy lendülettel a fenyőfán is túl van – mondta egy árus a Mars téren nem sokkal kedd ebéd előtt. Jónásné Tünde hozzátette, ami megmarad, azt oda szokták adni a nagycsarnok virágárusainak, mondván, inkább azoké legyen, mint akik ingyen akarják az utolsó pillanatban.

Törzsárus

Persze a Somogy megyei Zákányról érkező őstermelő – aki évtizedek óta visszatér Szegedre – is enged azért valamit az árból, nekünk egy valóban gyönyörű 9 ezer forintos fát mutatott, néhány nappal korábban még ötszámjegyű lett volna az ára. Megtudtuk, volt már jobb szezonjuk is, például 2017-ben, amikor az utolsó fenyőágat is felsöpörték a később eszmélőnek, de ne elégedetlenek, a tavalyinál kevesebb fájuk maradt.

Maradékból mulcs

Ennél is kevesebbet, mindössze három-négy kis töves fenyőt őrzött már csupán az ugyancsak törzsárus újszegedi termelő. Oláh Anikó 1-4000 forint között adta ezüstfenyőit, amíg volt neki. – Aki el akarja vinni a maradékot az a szenteste előtt meg is teszi, de sokan itt hagyják, és abból mulcsot készítünk – mondta Németh István. A piacigazgatótól megtudtuk, a Mars tér „kertrészlegét” amúgy is ápoló vállalkozás aprítja össze a maradék fát, amit később felhasználnak a piac területén. Az árus parkolási felvetésére azt válaszolta, hogy a 240 forintos óradíj alig több mint a fele a zöld zóna árának és az a céljuk, pörögjenek az autók.

Piacsöprés

– Tavaly legalább 70 fa maradt, idén megússzuk két tucattal – mondta Zöld József. Ő pontosan 26 éve jár vissza Szegedre Somogy megyéből, és azokat a fákat, amelyek nem keltek el, odaadják egy fenyőárus anyukájának, akinek virágüzlete van. Ő is felemlegette a két évvel korábbi „piacsöprést”, de összességében nem volt elégedetlen az idei szezonnal. Az ilyenkor alacsonyabb árról felesége azt mondta, mindig a szebbet viszik előbb, ami mostanra megmaradt, az inkább már csak másodosztályú.