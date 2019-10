Azért fejlesztenek, hogy minden korosztály megtalálja a kikapcsolódási lehetőséget

Forráskúton a település öt pontjára új utcabútorokat helyeznek ki. Az Aktív Háló Forráskúton című pályázat lehetőséget teremtett, hogy a településen tematikus út alakulhasson ki azok számára, akik kikapcsolódni vagy sportolni szeretnének.

– Az volt a célunk, hogy összetett szolgáltatást kapjanak az emberek. Például, aki szeret sportolni, a település több pontjára kihelyezett kondigépek segítségével kialakíthat magának egy edzéstervet. Ha csak a szabadban olvasni szeretne az interneten, azt is megteheti majd. Leülhet egy padra, és a kiépítendő ingyenes wifihálózaton keresztül használatba veheti az okoseszközeit – mondta el lapunknak Fodor Imre. Forráskút polgármesterétől megtudtuk, a lakóknak csak annyit kell tenniük, hogy körbesétálnak a település belterületén, és megtalálják ezeket a pontokat.

Öt pontot alakítanak ki

Az Aktív Háló Forráskúton című pályázat ugyanis arról szól, hogy a település öt pontjára utcabútorokat helyeztek ki. Például asztalt, padokat, kerékpártárolót, felnőttfitnesz-eszközöket és persze gyermekjátékokat. Serdülőknek szóló, nagyobb terhelést is kibíró játékokat telepítettek. A hálózat egyik pontja a védőnői tanácsadó mellett lesz kialakítva.

Van fedett kerékpártároló is

Fodor Imre elmondta, a pontok a Munkácsy utca végén, a művelődési ház mellett, a József Attila utcán kettő ilyet is kialakítottak, valamint a régi játszótér mellé is helyeztek ki új eszközöket.

Összesen mintegy 15 millió forintot költöttek ezekre. A fedett kerékpártároló pedig a posta mellé került.

Tematikus út

– 2018 márciusában adtuk be a pályázatot. Az alapötletünk az volt, hogy milyen jó lenne, ha mindenki közelében lenne egy kis tér a kikapcsolódásra, sportolásra. Az aktivitásra sarkalló pontok bekapcsolásával Forráskút eddig kihasználatlan területei is feladatot kaptak. Az volt a cél, hogy tematikus utat építsünk fel, és az megfeleljen egy babakocsis anyukának de egy idősebb embernek is. Úgy egy kerékpárosnak vagy rolleresnek, mint annak, aki az interneten szeretne olvasgatni – magyarázta a polgármester, és kérte: – Nagyon fontos, hogy ezeket a játszótereket rendeltetésszerűen használják!