B. Élthes Eszter: a vásárhelyi önkormányzat eljárása nem volt méltó Bessenyeihez

– Nem véletlenül idéztem beszédem elején férjemet: aki már korábban is úgy ítélte meg, ebben a romlott világban nincs fogadókészsége az általa képviselt szellemiségnek; én pedig ehhez tartom magam, ennek jegyében ápolom és őrzőm az emlékét. Bessenyei Czenner Mihály színháztörténész állítása szerint a 20. század második felének legnagyobb magyar színésze volt. Olyan szerepeket játszott el, melyeket rajta kívül senki nem tudott. A legkedvesebb alakja Kossuth volt, mert úgy tartotta, Kossuthban ismert önmagára igazán ez a nép, ez a nemzet. Amíg magyar ember él, addig Széchenyiről, Bánkról, Dózsáról vagy Zrínyiről is Feri maszkja jut eszünkbe. Olyan egyéniség volt, akiben – mint a nemzet említett történelmi nagyjaiban – saját múltját felismerte, akin keresztül saját hagyományait, értékeit felfedezte a magyarság. A róla elnevezett díj kitüntetettjeinek méltónak kell tehát lenniük a névhez, a szellemiséghez – hangsúlyozta az promenad.hu-nak adott exkluzív interjújában Bessenyei Ferenc özvegye, B. Élthes Eszter.

Elmondta, maga a kiválasztási folyamat és az önkormányzat ügyintézése is méltatlan volt Bessenyei Ferenc emlékéhez. – Éreztem, hogy az első másodpercről kezdve arról van szó, hogy egy bizonyos, hatalomra került politikai csoportosulás kizárólag a saját reklámozására használja a Bessenyei nevet – emelte ki. Arról is beszélt, hogyan változott meg a bírálóbizottság, milyen problémák adódtak a jelöltek körül és hogyan próbálta megértetni, hogy ez egy előadóművészi díj.

A jegyzőkönyvbe csak azután áll módunkban bepillantani, miután a képviselő-testület már döntött a díjról. Azt is roppantul helytelenítettem, és szóvá is tettem, hogy az önkormányzat megpróbált beleavatkozni a bírálóbizottság döntésébe azzal, hogy betette az anyagok közé a saját, hosszú laudációját Berei Erzsébetről. Számomra egyértelművé vált: a városvezetés előre eldöntötte, hogy Berei Erzsébetnek kell kapnia az egyik díjat, a másikat pedig az, akire (csak zárójelben jegyzem meg, hiszen más sokkal nevesebb hódmezővásárhelyi születésű zenész is volt a javasoltak között, de bizonyítani nem tudom) az új tagoknak szavazniuk kell. Ily módon a bírálóbizottság ülése csupán színjáték volt: a közgyűlés végrehajtotta a politikai szándékot, felülírta a mi döntésünket, így nyilvánvalóan politikai okokból elgáncsolta Nemcsák Károlyt, miközben nekünk még a hitelesített jegyzőkönyv sem állt rendelkezésünkre, sőt azt sem tudhattuk, hogy a közgyűlés elé milyen szövegű jegyzőkönyvet tettek le