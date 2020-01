B. Élthes Eszter: Semmibe vették a bizottság döntését

B. Élthes Eszter, Bessenyei Ferenc özvegye múlt vasárnap a Bessenyei Ferenc-díj átadóünnepségén visszavonta a díj névhasználatát, majd távozott a művelődési házból. Azóta az interneten posztokban és kommentekben sokan gyalázzák az özvegyet. Nagy a tábora azoknak is, akik igazat adnak neki, csak azt a módot kifogásolják, ahogy a döntését közölte.

– Engedélyemet a Bessenyei név használatára véglegesen visszavontam, mert a díj, illetve annak odaítélése már nem Bessenyei Ferenc szellemiségét szolgálja. Ráadásul csúnyán visszaéltek a bizalmammal. Az, hogy a hátam mögött egy párt áll, mint ahogy a polgármester állítja, nevetséges hazugság. Nem én csináltam botrányt, hanem Márki-Zay Péter. Ami a díjjal kapcsolatban októbertől történt, az vezetett a bejelentésemhez.

Új tagok

A bíráló bizottság eredetileg velem együtt hat tagból állt. Idén Márki-Zay Péter apósa hivatalosan is távozott, a helyére hat főt delegáltak, így 11-en lettünk. Az ülés előtt egy nappal kaptam a városházától egy e-mailt, hogy az önkormányzat semmilyen módon nem támogatja a Vásárhelyre utazásomat. Arra gondolhattak, hogy akkor nem jövök. A díj szívügyem, jöttem.

B. Élthes Eszter elmondta, az ülésen Dratsay Ákos fuvolaművész-zenetanár és Nemcsák Károly színművész kapták a legtöbb szavazatot.

Nem adták ki a jegyzőkönyvet

– Berei Erzsébet zongora-művésztanárt idén jelölték harmadszorra. Kiváló pedagógus és szervező, de a Bessenyei-díj előadóművészi elismerés. Jómagam többször javasoltam, hogy tüntessék ki Pro Urbe díjjal. Végül az a döntés született, hogy országos kategóriában Nemcsák Károlyt, a helyiben pedig megosztva Dratsay Ákost és Kovács Istvánt, a katonazenekar karnagyát javasoljuk.

B. Élthes Eszter arról is beszélt, hogy a korábbi években az ülés után azonnal elkészült a jegyzőkönyv, amit a tagok aláírásukkal hitelesítettek.

– Most a közgyűlés döntéséig nem adták ki a jegyzőkönyvet. az eljárás annyira felháborító volt, hogy a bizottsági ülés után azonnal írtam a jegyzőnek, de nem válaszolt. Telefonáltam, de megint nem vették fel a telefont. Hivatalosan január 3-án kaptam értesítést, hogy a közgyűlés december közepén úgy döntött, megosztva Dratsay Ákos és Berei Erzsébet lesznek a díjazottak. Semmibe vették a bíráló bizottság ajánlását. Miután a jegyzőhöz írt hivatalos levelemre sem kaptam semmilyen választ, nem maradt más lehetőségem, csak az, hogy az ünnepségen vonjam vissza a névhasználatot. Megírtam a beszédem, de erről nem tudott senki, mert attól féltem, akkor nem engednek mikrofon elé. Ezeket egyébként Márki-Zay Péternek is elmondtam, amikor utánam rohant a parkolóba. Ott azt mondta a polgármester, azért nem kapta meg Nemcsák a díjat, mert „Nemcsák nem színész”. Persze rájött, hogy ezzel híveket is veszíthet, hiszen Karcsi nagyon népszerű, ezért a közösségi médiában már azt írta, hogy megosztó személyiség.

Bessenyei szerette Vásárhelyt

Az internetes közösségi felületen Márki-Zay Péter követői közül többen azzal vádolták Bessenyei Ferencet, hogy nem is szerette Vásárhelyt. Vannak, akik követelik, hogy Bessenyei helyett ismét a Petőfi nevet viselje a művelődési központ.

– Nem igaz, hogy nem szerette Vásárhelyt. Amikor megtudta, hogy díszpolgárrá választják, sírva fakadt. Nem Hódmezővásárhelyre haragszom, hanem a díj körüli manipulációban közreműködőkre.