B. Élthess Eszter visszavonta a Bessenyei-díj névhasználatát

Berei Erzsébet 1944-ben született Szegeden, ott szerzett zongora-szolfézs tanár képesítést is. A hódmezővásárhelyi Állami Zeneiskolában zongoratanárként, majd 1980-tól igazgatóhelyettesként, később igazgatóként dolgozott. 1993-tól a Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolát vezette, majd három évre rá a Péczely Attila Zeneiskolával összevont intézményt irányította. Neve összeforrt a hódmezővásárhelyi zeneművészeti képzéssel.

