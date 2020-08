Badar Gergő az utolsó harminc kilométert sérült bokával futotta le

Már 2013-ban elhatározta Badar Gergő, hogy idén megnyeri a nagyatádi Extreme Mant, ez pedig hétvégén sikerült is neki. A 30 éves szegedi triatlonversenyző sérült bokával is leiskolázta a mezőnyt, pedig a maratoni táv egy részét fájdalmai miatt csak sétálva tudta megtenni.

Az egyik legkeményebb megmérettetésként emlegetik a sportemberek a nagyatádi Extreme Man hosszútávú triatlon versenyt, hiszen minden évben hatalmas meleg várja ott a résztvevőket. A múlt hétvégén megrendezett országos bajnokság a szokásosnál is emberpróbálóbb volt, hiszen a 33 fokos hőséghez még magas páratartalom is párosult. Ilyen viszonyok között kellett a félezer indulónak teljesítenie a 3,8 kilométernyi úszást, a 180 kilométeres kerékpárpályát, majd a 42 kilométeres futótávot is. A verseny végén, melyet többen a nehéz körülmények miatt fel is adtak, szegedi bajnokot avattak. Badar Gergő 8 óra 30 perces idővel ért célba, közel negyedórát verve a második helyezettre.

Gergő gyakorlatilag 2013 óta tudta, hogy idén itt fog versenyezni. – Abban az évben neveztem be az Extreme Manre először, és hatodik lettem. Akkor megfogadtam, hogy 30 évesen visszajövök és megnyerem – mesélt a verseny előzményeiről. Felkészülése idején azonban már ennél is nagyobb terveket szőtt: pályacsúcsot akart dönteni. – Három hete hatalmas árvíz volt ezen a területen, ami elmosta az eredeti kerékpárpálya két hídját is. A tervezettnél így 8 kilométerrel hosszabb lett a nyomvonal. A futópálya is bővült valamivel, így már az elején tudtam, hogy ez a célom csak hibátlan teljesítménnyel lesz lehetséges – mondta.

A szegedi sportember a gyékényesi tóból harmadik helyezettként jött ki, a kerékpáros szakaszt azonban olyan fölényesen nyerte, hogy 17 perces előnnyel kezdhette meg a maratoni futótávot. – Két és fél hete bokasérülést szenvedtem, 10 kilométer után pedig kiderült, hogy valószínűleg nem gyógyultam ki belőle teljesen. Olyan fájdalmaim lettek, hogy csak sétálni bírtam, de már akkor tudtam: bárhogy is lesz, akár gyalog is, de végigcsinálom, nem szállok ki – mesélte Gergő. Fájdalomcsillapítót kapott és miután hatni kezdett, elkezdett kocogni. Ekkor már csak másfél perc előnye maradt, tempóját azonban fokozatosan növelni tudta és végül 15 perces előnnyel szakította át a második helyezett előtt a célszalagot.

– Nem gondolkozok azon, mi lett volna, ha nem sérülten versenyzek – válaszolt a sport­ember erre vonatkozó kérdésünkre. Örül, hogy ha nem is pályacsúccsal, de megnyerte az országos bajnokságot, mert más versenyen idén nem volt lehetősége elindulni. A külföldieket ugyanis nem rendezték meg. – Alapvetően a nemzetközi megmérettetésekre koncentrálok, azokon ugyanis teljesen más a mezőny és a taktika is. Ilyeneken szeretnék minél több alkalommal elindulni – beszélt terveiről. Egyelőre azonban csak a balatonkenesei középtávú triatlon országos bajnokság, ami biztos, hogy lesz. Hogy ott elindul-e, attól függ, lába addig rendbe jön-e. – Most pihentetem, aztán újra edzeni kezdek – beszélt terveiről Gergő, aki egyébként naponta akár 6 órát is ezzel tölt el. Kerékpározni például Kübekháza és Klárafalva közé jár ki. – Az a legjobb útszakasz a környéken, nem kell sem kátyúkat kerülgetni, sem az autósokkal küzdeni. Ott mentem már 180-as tempót is – árulta el a bajnok.