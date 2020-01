Bagolyinvázió Makón

A korábbinál is sokkal több, kö­­zel 150 erdei fülesbaglyot számolt meg egy madárbarát az állatok kedvenc makói pihenőhelyén, a Deák Ferenc utcai nyárfák ágain – olvastuk a napokban egy közösségi oldalon.

A helyszínen azt láttuk, va­­lóban sűrűbben és nagyobb létszámban láthatók baglyok, elsősorban a könyvtár környékén – talán nem véletlenül, hiszen a bagoly már az ókori mitológiában is a bölcsesség madara volt.

A békésen pihenő, tollász­kodó madarakat többen fo­tózták telefonnal. – Nagyon szépek, aranyosak, a gyerekek nagyon örülnek nekik – mondta egyikük, egy másik pe­­dig megjegyezte: Földeákról jött át megnézni őket, mert ott is van belőlük néhány. Panaszt csak egyet hallottunk rájuk: egy lakó azt mondta, lepottyantották a kabátját.

A környéken élők szerint jó egy évtizede húzódnak be ide telente a fülesbaglyok. Mi a korábbi években volt, hogy 50-60-at számoltunk össze, de ilyen sokat, mint most, még egyszer sem láttunk. Korábban arra is akadt példa, hogy valamelyikük fészket rakott, majd fiókákat költött ki az egyik emeleti erkélyen. Akinél ilyesmi történik, jól teszi, ha nem háborgatja a vendéget, ugyanis védett állat: egy madár eszmei értéke 50 ezer forint.

Egyébként Közép-Európa egyik leggyakoribb bagolyfaja. Neve ellenére kerüli a nagy, zárt erdőket, inkább kis erdőfoltokban, folyóárterekben, parkokban, öreg temetőkben telepszik meg. A felnőtt példány testhossza 25–37 centiméter, szárnyfesztávolsága elérheti az egy métert. Jól látható tollfülei és nagy, narancsvörös szemei vannak – ha szerencsénk van, és pislogni látjuk, ez is megfigyelhető.

Aligha véletlen, hogy ezt a különös szépségű fajt választották a 2020. év madarává.