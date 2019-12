Baj esetén lesz hova menni az ünnepek alatt is

Sokan lesznek rosszul karácsonykor a rengeteg étel, vagy esetleg a kelleténél több ital elfogyasztása után, de akár háztartási balesetek is előfordulhatnak. A Promenád.hu utánajárt, hogy Hódmezővásárhelyen hova fordulhatnak, akik pórul járnak vagy megbetegednek.

Az év vége általában a pihenésről és a jókedvről szól, azonban az ördög nem alszik, és ilyenkor is támadhatnak a betegségek, sőt balesetek is történhetnek. A Promenád.hu megkereste a vásárhelyi kór­­ház főigazgatóját, hogy mit lehet tenni, ha baj van. Kallai Árpád elmondta: az egészségügyi intézmény folyamatos munkarendben dolgozik, ami azt jelenti, hogy munkaidőn kívül ügyeleti ellátás zajlik.

– Az ünnepekre a kórháznak is fel kellett készülni: az ügyeleti ellátás folyamatos valamennyi fekvőbetegosztályon ebben az időszakban is. Fontos megemlíteni azt is, hogy a városban működik az alapellátási ügyelet is, ami a Lázár utca 10. szám alatt hétköznap munkaidőn túl 16 és reggel 7 óra között, illetve hétvégén fo­lyamatosan várja a betegeket – ismertette Kallai Árpád.

Hozzátette, munkaidőben ér­­demes a háziorvost is felke­resni, amennyiben egészség­ügyi probléma lépne fel. Komolyabb gondokkal pedig a sürgősségi ellátás érdekében a szintén folyamatos munkarendben működő sürgősségi betegellátó oosztályt kell felkeresni, ami a kórház területén található és a Dr. Imre József ut­­ca felől közelíthető meg.