Bajban vannak a maszkkészítő angyalok

Fokozottan figyelnek a biztonságra a baksi Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodájában. Mindenkinek megmérik a lázát, és a kézfertőtlenítés is kötelező. Makón, a moziban szétültetik a vendégeket, a piacon vasárnaptól kötelező a szájmaszk használata. Most pedig kivételesen a Szájmaszk készítő angyalok kérnek segítséget.

Két fertőzött

Két igazolt fertőzött van Makón, ketten még a teszteredményeket várják – ezt a város polgármestere jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján. Farkas Éva Erzsébet azt is elmondta, hogy a helyi oktatási intézményben nincs egy fertőzött sem. Huszonegyen helybeli viszont hatósági karanténban van. A makói kistérségben összesen több mint negyvenen vannak házi karanténban és a környező településeken is több fertőzöttről tudnak. A városi moziban szétültetik a vendégeket, a piacon vasárnaptól kötelező a szájmaszk használata.

A baksi Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodájába a gyerekek szülei csak az első napokban jöhettek be az épültbe, akkor is kizárólag maszkban, kézfertőtlenítés után, hogy minden szülő biztonságban tudhassa a gyermekét. A Kistelekjaras.hu most azt írta, hogy már az óvodai dolgozók veszik át a bejáratnál – kézfertőtlenítés és lázmérés után – a gyermekeket a járvány megelőzése céljából.

Csak tünetmentesen

A nevelésben, illetve az óvoda működésében pedig csak egészséges és tünetmentes dolgozó vesz részt. Megkérték a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek gondoskodjanak az orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyereknél koronavírus gyanú, vagy igazolt fertőzés van. A gyermek az intézménybe kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. Ha pedig az óvodában veszik észre a fertőzés jeleit, a gyereket elkülönítik az orvosi szobába.

Szegedem az IH Rendezvényközpont már most bejelentette, hogy az október 9-re tervezett Fool Moon & Rock4 feat. Jammal Vocal DistanSing koncert is elmarad, mert a holland ROCK4 együttes az életbe lépett határzár miatt nem tud fellépni a rendezvényen.

Segítséget kérnek

A Szájmaszk készítő angyalok segítséget kérnek. Ők azok, akikről már korábban megírtuk, hogy a járvány kezdetekor kezdtek maszkokat varrni, és azokat ingyen adták, annak aki kért belőle. A csoport alapítója Brillmann Zsolt a közösségi oldalukon beszélt arról, hogy bajban vannak, mert szinte mindenből kifogytak. Eddig már nagyjából 130 ezer maszkot készítettek, de most nekik van szükségük segítségre. Ezért most szombaton adománygyűjtő bográcsozást rendeznek 13 órától a Betyárok tanyáján.