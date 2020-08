Balázs István Balázs hazajött első játékfilmjének díszbemutatójára

Nem mindennapi filmbemutatóra került sor a hétvégén Makón. A Budapesti balhé című játékfilm premierjére ugyanis eljött a vezető operatőr, Balázs István Balázs is, aki makói születésű. A vetítés előtt egykori mentorával, Czibolya Kálmánnal beszélgetett a közönség előtt – a párbeszédből kiderült, mi a fiatal filmes sikerének titka.

– Amikor 25 esztendeje filmes tábort tartottam a Szent István Egyházi Iskolában, jelentkezett egy kis srác – emlékezett vissza az első lépésekre az egykori mentor, Czibolya Kálmán. Balázs István Balázs mindössze 9 éves volt. Kálmán úgy gondolta, egy ilyen fiatal gyerek tanításához nincs módszertana, ezért inkább azt javasolta, járjon el szerdánként a Medicor Ifjúsági Klubba, ahol a Makói Videó- és Művészeti Műhely fiatal csapata működött. Úgy gondolta, úgyse fog eljönni – aztán kiderült, óriásit tévedett: Picurt, ahogy akkor hívták, le sem lehetett vakarni, folyton ott volt, igyekezett mindent ellesni, mindenbe besegíteni. Két év múlva már a csapat teljes jogú tagjaként dolgozott.

A kezdetekre a most budapesti operatőr is jó szívvel emlékezett.

– Amikor először megláttam a kamerát, az olyan volt, mint az első szerelem. Onnantól óriási energiával, lelkesedéssel dolgoztam. Kálmánnak hálás vagyok, hogy irányt szabott a fejlődésemnek – mondta Balázs István Balázs. Aki 16 éves korára kisfilmjeivel minden lehetséges hazai és nemzetközi díjat elnyert. Makóról akkor távozott, amikor itt már nem volt mit tanulnia. A Színház- és Filmművészeti Egyetem operatőr szakára hatszáz jelentkező közül vették fel hatodmagával. Diplomamunkája nemzetközi díjat nyert, dolgozott a Duna tévében, most pedig első nagyjátékfilmjét vetítik a hazai mozik.

Czibolya Kálmán összegzése szerint a siker Balázs István Balázs kivételes szorgalmának köszönhető. Ő maga is azt mondta, ebben a tehetség legfeljebb tíz-tizenöt százalékot jelent. Azt is elárulta: már dolgozik következő filmjén, ami egy sci-fi lesz.