Balesetveszélyessé tették a csongrádi játszóteret

Valószínűleg a szülők próbálták meg átrendezni az egyik játék környezetét az Ifjúság téri játszótéren. Az eredmény: a gyerekek cipője ugyan nem lesz sáros, de a fejük könnyen betörhet.

Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a koronavírus-járvány miatt játszótérre sem igazán tanácsos járni mostanában. Így nem történt komolyabb baj abból, hogy az egyik játékot valakik téglákkal, törött bútorlapokkal és egy jókora betondarabbal pakolta körül az Ifjúság téri parkban.

A játszóeszköz lényege egyébként az, hogy a gyerekek körbe-körbe tudják hajtani rajta magukat, úgyhogy ha túl gyorsan pörögnek, könnyen le is eshetnek róla. A játék körül eléggé kitaposott a talaj, az egykori gát szomszédságában lévő játszótér pedig amúgy is mélyen fekszik, így gyakran saras is. Az önkéntes tereprendezők valószínűleg ezt a problémát akarták áthidalni, de – ahogy a mondás is tartja: a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve – ezzel egy még nagyobbat hoztak létre. Ezt ottjártunkkor egy fiával kint játszó édesanya is megerősítette, aki a minap szemtanúja volt annak, ahogy egy kislány leesett a játékról, épp a téglák közé.

Mint érdeklődésünkre kiderült, nem a Városellátó munkatársai tettek le a téglákat a játszótéren.

– Természetesen nem mi raktuk oda a téglákat és a betondarabot – tájékoztatott a Városellátó Intézmény vezetője, Komlósi Mihály. – Eddig még nem érkezett lakossági bejelentés ezzel kapcsolatban, de a kollégáink csütörtökön felszedik a balesetveszélyes darabokat – reagált az intézményvezető.

Komlósi Mihálytól azt is megtudtuk, hogy két játszóteret, az Orgona utcait és a Dózsa György térit lezárták a vírushelyzet miatt, a többi parkot pedig a saját felelősségükre használhatják a csongrádiak, ezeknek a játszóeszközeit rendszeresen fertőtleníti a Városellátó.