Fa után bambuszból készített kerékpárt Judik Tibor asztalos. Hamarosan még egy készül az egyedi járműből, így feleségével, Stefivel közösen túrázhatnak a Balaton körül egyedi kétkerekűjükkel.

2004-ben Nyilas Péter egykori kollégánk már rácsodálkozott Judik Tibor zsombói asztalos lánc nélküli, esztergált küllős, XIX. századi biciklijére. A kerékpározás őskorát idéző, fa­­szerkezetes bicikli működik, bár nem könnyű sem hajtani, sem egyensúlyozni. A bicikli szinte kizárólag bükk, kis részben akácfából van, csupán a tengelycsapágy és az összeépítéshez szükséges elemek készültek fémből. Fa a váz, a ke­­rék, a kormány és az ülés, az esztergált küllők, a meghajtó és a támasztópedál. Lánc nincs, az első kerékre szerelt pedált úgy kell tekerni, mint a kicsiknek való triciklit.

Ötvözte a fémmel

A különleges jármű, amit an­­nak idején több televíziós csatorna is bemutatott, most Judikék nagyszobájának dísze, de a garázsban már egy újabb kü­­lönlegesség pihen. Most bambuszból készített működő kerékpárt a kihívásokat kereső asztalosmester. – Természetesen ötvözni kellett fémmel, vannak benne fém alkatrészek. Ez 15,4 kiló, a következő könnyebb lesz, 11 kilóra szeretném lefaragni – tolta ki a műhelyből a bambuszvázas kerékpárt.

Kivitelezés: két hónap

A váz bandázsolással rögzített bambusz, amit Budapestről rendelt készítője. Ez sem volt egyszerű, mert megfelelő átmérőjű és vastagságú bambuszt kellett hozzá találni. Judik Tibor összesen három évig dolgozott rajta. Érthető okokból ennek nagy része a tervezéssel és a sablon elkészítésével telt, de azt is hozzátette, ha úgy érezte, nincs kedve dolgozni rajta, akkor inkább rá­­­hagyta, mert úgy véli, felesleges erőltetni. A kivitelezés két hónapot vett igénybe. – Nagyon kényelmes, én is hajtottam már – csatlakozott a beszélgetéshez Tibor felesége, Stefi.

Tökéletesen működik

Az előző, 2004-ben fából ké­szült őskerékpárra felszállni ne­­héz, rajta megmaradni sem egyszerű. A biciklista lába nem ér le a földre, tehát a megállás sem éppen kockázat nélkül va­­ló manőver. A bambuszvázas kerékpár ezzel szemben tö­­kéletesen működik.