Barackvirágnapot rendeztek Szatymazon – Fotók

Szakmai konferenciát és metszési bemutatót rendeztek szombaton Szatymazon. Az eseménynek a Dankó Pista Faluház, illetve Gyuris Mihály őszibarack-ültetvénye adott otthont – a szervezők a hölgyeket is köszöntötték.

A rendezvényen Szél István, a NAK Csongrád megyei elnöke azt hangsúlyozta, hogy a térségben sokan az őszibarackra építették a jövőjüket és ez felelősséggel is jár. Felemlítette, hogy egykor 13 ezer hektáron voltak őszibarack ültetvények az országban – 120 ezer tonnás terméssel – már 3,5 ezer hektárra zsugorodott a terület. – Nem tudunk több munkást, metszőt találni, és nem tudjuk meggyőzni a NAV-ot sem az online adatszolgáltatás anomáliáiról, de a rendezvényen számos értékes információ elhangzik – fogalmazott.

Farkas Sándor miniszterhelyettes arról beszélt, hogy óriási tartalékok vannak a magyar agráriumban, legalább 25 millió emberre tudnánk élelmiszert előállítani, de csak 15-re termelünk. – Fekete földi vagyok, csak a kertben van náluk gyümölcs, de egy gödöllői szakember azt mondta, hogy amit 30 évvel ezelőtt a talajművelésről tanultunk, azt felejtsük el. Kételkedtem benne, de előadása végére meggyőzött – mondta, hozzátéve, új tudást kér az, hogy a kevés csapadékot megőrizzük, minél tovább a talajba tartsuk. Ez pedig a megszokott technológia, például a gyomtalanítás újragondolását, esetenként gyökeres átalakítását is jelentheti.

Mártonffy Béla, a NAK kertészeti osztályvezetője azt hangsúlyozta, hogy sokat megélt ágazat az őszibarack, és a legfontosabb, hogy modernizálni kell az ágazatot. – A szerkivonás olyan tempóban történik az Unióban, ami nagyon nehézzé teszi a gazdálkodást. Kulcskérdés, hogy mennyire nehezítjük meg a saját sorsunkat, leépítjük-e a bürokráciát, hogy amit a francia, német és osztrák gazdák használhatnak, az nekünk is engedélyezett legyen – mondta.

Barna Károly, az idén 70 éves Szatymaz polgármestere arról beszélt, hogy ez az őszibarack hazája, még akkor is, ha más, közeli település közigazgatási területén esetleg több terem belőle. A konferencián átadták az őszibarackosok életműdíját is, idén ezt a zsombói Sipos Mihály kapta. A konferencián két értékes szakmai előadás is elhangzott, Kelemen Péter a hazai termelés továbblépésének lehetőségeiről, míg Szentpéteri Tamás a nyugat-európai termesztés irányairól beszél. Utóbbi szakember vezette a kora délutáni metszési bemutatót is, amit Gyuris Mihály őszibarack-ültetvényén tartottak.