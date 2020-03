Bedugult az M43-as, a kamionosok miatt

Majdnem Szegedig ér a sor Csanádpalota felől az M43-as autópályán a Magyarországon át hazafelé tartó, többségében román kamionosok miatt – jelentette a helyszínről kollégánk.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 5 húsvéti hagyomány, amit nem ismertél

Az Útinform csütörtökön délután azt írta, hogy több, mint 20 kilométeres kamionsor várakozik a kilépésre az átkelőhely előtt. Kollégánk szerint többször is előfordul, hogy egymásnak esnek a kamionosok, hogy előrébb juthassanak. Közben kivonultak a pályára a megyei motorosrendőrök, mert a kamionosok az összes, beleértve a leállósávot is elfoglalták, ezzel pedig a személyautókat is akadályozták.

Ezek azok a többségében román kamionosok, akik előző napon az osztrák-magyar határon, Hegyeshalomnál gyűltek össze. A magyar kormány akkor arról határozott, hogy éjjel átengedik az országon a kamionosokat. Egy úgynevezett humanitárius folyosót nyitottak.

12 ezer 500 olyan román és külföldi állampolgár lépte át a határt a Nagylaknál, akik a magyar hatóságok által kijelölt humanitárius folyósokon érhették el az éjjel Romániát – közölte csütörtökön az MTI-vel a román határrendészet. Szerdán szinte teljesen leállt a Magyarország felé jövő A4-es autópálya Ausztriában, volt olyan fuvaros, aki már 26 órája ott vesztegelt, és kifelé is 15-15 kilométeres sorok álltak.

Amíg a román kormány garantálja, hogy fogadja a nyugat felől érkező román és bolgár állampolgárokat, addig Magyarország biztosítja nekik a humanitárius folyosót – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón.